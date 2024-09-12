Тюменским муниципалитетам разрешили демонтировать незаконные киоски

Posted 12 сентября 2024, 06:40
Published 12 сентября 2024, 06:40
Modified 12 сентября 2024, 06:42
Updated 12 сентября 2024, 06:42
Соответствующие изменения в закон «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» приняли в первом и втором окончательном чтениях депутаты областной думы.
Теперь тюменские власти наделены полномочиями демонтировать незаконно установленные киоски, навесы, голубятни, шлагбаумы, бетонные полусферы. Ранее сносить было разрешено только металлические гаражи, погреба и контейнеры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести КРТ на земельном участке в центре города площадью около 1,5 тысячи гектаров. В квадрате улиц Пермякова — Энергетиков, Комсомольской — Орджоникидзе — Сакко, 50 лет Октября — Пермякова — Харьковской, Минской — Киевской, Смоленской и Мориса Тореза планируют построить новые ЖК. В настоящее время данная инициатива вынесена на общественное обсуждение.