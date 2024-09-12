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Posted 12 сентября, 12:00

Published 12 сентября, 12:00

Modified 12 сентября, 12:00

Updated 12 сентября, 12:00

Тюмень на 4 месте по приросту числа вакансий перед началом нового бизнес-сезона

Тюмень на 4 месте по приросту числа вакансий перед началом нового бизнес-сезона

12 сентября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», летом этого года тюменские работодатели на 31% чаще стали искать работников в сравнении с весной этого же года.

Согласно данным пресс-службы сервиса, в начале нового бизнес-сезона Тюмень оказалась на 4 месте в рейтинге с приростом числа вакансий на 31%. Такая же динамика зафиксирована в Сочи.

На первом месте расположился Курган. Там количество вакансий выросло на 38%. Второе место занял Красноярск с приростом числа вакансий 36%. Третье место разделили Ставрополь и Томск с увеличением спроса работодателей на 32%. Замыкают пятерку лидеров Омск и Иркутск, где прирост числа вакансий составил 30%, отмечают аналитики.

Мало того, в целом по нашей стране за последние три месяца спрос работодателей на кадры вырос на 17%.

Фиксируется также наибольший прирост средних зарплатных предложений. Прирост зарегистрирован в Ставрополе и Краснодаре (по 16%), а также в Сочи (+14%), Самаре (+13%) и Воронеже (+12%).

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