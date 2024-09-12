Тюмень на 4 месте по приросту числа вакансий перед началом нового бизнес-сезона

Posted 12 сентября, 12:00
Published 12 сентября, 12:00
Modified 12 сентября, 12:00
Updated 12 сентября, 12:00
Согласно данным пресс-службы сервиса, в начале нового бизнес-сезона Тюмень оказалась на 4 месте в рейтинге с приростом числа вакансий на 31%. Такая же динамика зафиксирована в Сочи.
На первом месте расположился Курган. Там количество вакансий выросло на 38%. Второе место занял Красноярск с приростом числа вакансий 36%. Третье место разделили Ставрополь и Томск с увеличением спроса работодателей на 32%. Замыкают пятерку лидеров Омск и Иркутск, где прирост числа вакансий составил 30%, отмечают аналитики.
Мало того, в целом по нашей стране за последние три месяца спрос работодателей на кадры вырос на 17%.
Фиксируется также наибольший прирост средних зарплатных предложений. Прирост зарегистрирован в Ставрополе и Краснодаре (по 16%), а также в Сочи (+14%), Самаре (+13%) и Воронеже (+12%).
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.