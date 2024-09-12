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Posted 12 сентября, 14:05

Published 12 сентября, 14:05

Modified 12 сентября, 14:07

Updated 12 сентября, 14:07

Сразу троих дебоширов сняли с поезда в Тюмени

Сразу троих дебоширов сняли с поезда в Тюмени

12 сентября 2024, 14:05
Фото: 1MI
Сюжет
Алкоголь
Пассажиры поезда «Новый Уренгой — Москва» пожаловались на неадекватное поведение попутчиков в вагоне 26. Незнакомые между собой мужчины пили, ругались и мешали спокойному путешествию.

Унять хулиганов смогла только транспортная полиция. Нарушителям отказали в дальнейшем проезде, высадили в Тюмени, где доставили в дежурную часть.

Но и там они продолжали буянить: оказались от прохождения экспертизы на алкоголь, а один из них оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Фото: Фото: сайт Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В результате 44-летний житель Омска, 42-летний новосибирец и 34-летний житель Республики Коми заплатят штрафы от 600 до 1200 рублей по составленным на них административным протоколам. Выяснилось также, что все трое правонарушителей ранее судимы.

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Ранее «Наш город» писал о тюменце, который угрожал прохожим пистолетом. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Надежда Зеленина#Алкоголь#Судимость#Транспортная полиция#Поезд
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