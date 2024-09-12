Сразу троих дебоширов сняли с поезда в Тюмени

Posted 12 сентября, 14:05
Published 12 сентября, 14:05
Modified 12 сентября, 14:07
Updated 12 сентября, 14:07
Унять хулиганов смогла только транспортная полиция. Нарушителям отказали в дальнейшем проезде, высадили в Тюмени, где доставили в дежурную часть.
Но и там они продолжали буянить: оказались от прохождения экспертизы на алкоголь, а один из них оказал сопротивление сотрудникам полиции.
В результате 44-летний житель Омска, 42-летний новосибирец и 34-летний житель Республики Коми заплатят штрафы от 600 до 1200 рублей по составленным на них административным протоколам. Выяснилось также, что все трое правонарушителей ранее судимы.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, который угрожал прохожим пистолетом. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.