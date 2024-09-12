Соревнования экипажей мусоровозов и рабочих МСК пройдут в Тюмени

Posted 12 сентября, 08:29
Published 12 сентября, 08:29
Modified 12 сентября, 08:30
Updated 12 сентября, 08:30
Цель мероприятия заключается в повышении квалификации работников, обмене опытом и поощрении лучших специалистов в сфере обращения с отходами.
Представители ООО «ТЭО» отметили, что конкурс помогает внедрять передовые практики и выявлять наиболее компетентных сотрудников. Победители состязаний разделят призовой фонд в размере 1,8 миллиона рублей.
Соревнования пройдут в формате командной эстафеты, где водители и сортировщики продемонстрируют свои теоретические знания и практические навыки в обращении с отходами. Конкурсанты будут выполнять задания на нескольких этапах, проявляя умение следовать инструкциям и действовать в нестандартных ситуациях. В рамках конкурса также предусмотрено творческое задание, где участники смогут продемонстрировать командный дух.
Интересно, что среди участников будет юная команда из Краснотурьинска, представляющая новый МСК, который готовится к запуску. Несмотря на недостаток опыта, уральцы уже прошли необходимую стажировку и не побоялись принять вызов.
Конкурс состоится 13 сентября 2024 года в Тюмени. Организаторы подготовили концертную программу, мобильный экодом, выставку спецтехники и экоигры. Мероприятие открыто для всех желающих, вход свободный. Адрес проведения: г. Тюмень, автодром ООО «УПК „Автомобилист“ (ул. Московский тракт 4-й км, 4 с1). Начало программы — в 12.00.