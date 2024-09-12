Соревнования экипажей мусоровозов и рабочих МСК пройдут в Тюмени

Соревнования пройдут в формате командной эстафеты, где водители и сортировщики продемонстрируют свои теоретические знания и практические навыки в обращении с отходами. Конкурсанты будут выполнять задания на нескольких этапах, проявляя умение следовать инструкциям и действовать в нестандартных ситуациях. В рамках конкурса также предусмотрено творческое задание, где участники смогут продемонстрировать командный дух.