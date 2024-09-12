Шума будет меньше? Наливайкам в Тюмени ограничили часы работы

Отныне данным торговым точкам разрешено продавать алкогольную продукцию в определенные часы: с понедельника по четверг и в воскресенье с 08:00 до 22:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 09:00 до 23:00. В новогоднюю ночь продажа алкоголя разрешена до 04:00 утра 1 января.