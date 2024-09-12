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Posted 12 сентября, 07:32

Published 12 сентября, 07:32

Modified 12 сентября, 08:24

Updated 12 сентября, 08:24

Наливайкам в Тюмени ограничили часы работы

Шума будет меньше? Наливайкам в Тюмени ограничили часы работы

12 сентября 2024, 07:32
Фото: 1MI

Наливайкам в Тюмени ограничили часы работы

Сюжет
Касается каждого
В Тюменской области ограничили время работы «наливаек», расположенных в многоквартирных домах.

Поправки в закон «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» утвердили депутаты Тюменской областной Думы.

Отныне данным торговым точкам разрешено продавать алкогольную продукцию в определенные часы: с понедельника по четверг и в воскресенье с 08:00 до 22:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 09:00 до 23:00. В новогоднюю ночь продажа алкоголя разрешена до 04:00 утра 1 января.

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Кроме того, пиво, сидр, медовуху, пуаре теперь подавать нельзя в закусочных, рюмочных, бистро. Торговля данным видом алкогольных напитков разрешена только в барах, кафе, ресторанах, буфетах.

Поправки в закон вступят в силу с 1 марта 2025 года, соответственно у бизнеса имеется время на подготовку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени «наливайки» перешли на ночной режим работы. Теперь заведения продают спиртные напитки до 01:00 ночи, так как именно в это время суток наблюдается наплыв покупателей.

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