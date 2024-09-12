РЭО организует осенний фестиваль экологии в Нижнем Новгороде

Posted 12 сентября, 16:15
Published 12 сентября, 16:15
Modified 12 сентября, 16:15
Updated 12 сентября, 16:15
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, экофестивали являются неотъемлемой частью деятельности по просвещению населения в области экологии в ходе реформы отрасли обращения с отходами. Гости события пополнят свои знания в сфере охраны природы, а также экономики замкнутого цикла, предполагающей сокращение до минимума объема отходов и применение вторичных ресурсов. Посетители мероприятий фестиваля в Нижнем Новгороде смогут узнать об эффективном использовании вторсырья и сокращении образования отходов, а также о собственном вкладе, который они могут сделать в защиту окружающей среды.
Для гостей экособытия в Нижнем проведут мастер-классы по переработке пластика и созданию экопродукции. Здесь же состоятся показы мультсериала «Помощники Земли» и познавательного фильма РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?», сообщает newsnn.ru.
По информации, озвученной PR-директором департамента коммуникаций РЭО Дмитрием Бойко, нижегородцам представят обширную программу, включающую выставку, показ фильмов, мастер-классы и прочие мероприятия.
РЭО организовал экофестиваль при содействии партнеров выставки — Русского музея фотографии, галереи «Луна», «Тавриды.АРТ», правительства Нижегородской области, компании «Нижэкология-НН», Дома архитектора, движения «Экосистема» и победителя «Зеленой премии» компании «Инфинити Пластик».
По словам директора Русского музея фотографии, совладелицы галереи «Луна» Ксении Федосеевой-Царицынской, искусство рождает в зрителе эмоциональный отклик посредством применения художественных образов. При этом степень вовлечения определяется яркостью созданного автором образа. Галерея «Луна» в последние несколько лет активно поддерживает экологическое искусство, которое уже стало трендовым направлением во всем мире.
Более детально с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля. Для участия в мастер-классах потребуется предварительно зарегистрироваться.