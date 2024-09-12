РЭО организует осенний фестиваль экологии в Нижнем Новгороде

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, экофестивали являются неотъемлемой частью деятельности по просвещению населения в области экологии в ходе реформы отрасли обращения с отходами. Гости события пополнят свои знания в сфере охраны природы, а также экономики замкнутого цикла, предполагающей сокращение до минимума объема отходов и применение вторичных ресурсов. Посетители мероприятий фестиваля в Нижнем Новгороде смогут узнать об эффективном использовании вторсырья и сокращении образования отходов, а также о собственном вкладе, который они могут сделать в защиту окружающей среды.