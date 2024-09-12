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Posted 12 сентября, 06:00

Published 12 сентября, 06:00

Modified 12 сентября, 06:03

Updated 12 сентября, 06:03

У ТЭЦ-2 под Тюменью заметили подозрительное скопление пожарных машин

Пожарные машины у ТЭЦ-2 под Тюменью: что происходит?

12 сентября 2024, 06:00
Фото: 1MI

У ТЭЦ-2 под Тюменью заметили подозрительное скопление пожарных машин

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Пресс-служба МЧС
Сегодня, 12 сентября, тюменцы были обеспокоены скоплением спецтехники МЧС в Антипино и на дороге около ТЭЦ-2. Пресс-служба ведомства дает разъяснения.

В Тюмени и Тюменском районе проходят учения МЧС. Практиковаться в тушении пожаров и умении ликвидировать другие чрезвычайные ситуации подразделения собрались в Антипино, п. Андреевском и на дороге недалеко от ТЭЦ-2. Работала специальная техника.

Вчера участники больших командно-штабных учений обменивались опытом тушения природных пожаров, проходили дополнительные курсы. На мероприятие прибыл начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Валентин Нелюбов.

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Ранее «Наш город» писал о погоне за грузовиком в Тюменской области. Водитель фуры угодил в кювет.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#МЧС#Пожары#Учения#Пресс-служба МЧС
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