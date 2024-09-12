Пожарные машины у ТЭЦ-2 под Тюменью: что происходит?

Posted 12 сентября, 06:00
Published 12 сентября, 06:00
Modified 12 сентября, 06:03
Updated 12 сентября, 06:03
В Тюмени и Тюменском районе проходят учения МЧС. Практиковаться в тушении пожаров и умении ликвидировать другие чрезвычайные ситуации подразделения собрались в Антипино, п. Андреевском и на дороге недалеко от ТЭЦ-2. Работала специальная техника.
Вчера участники больших командно-штабных учений обменивались опытом тушения природных пожаров, проходили дополнительные курсы. На мероприятие прибыл начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Валентин Нелюбов.