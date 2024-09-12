Пожарные машины у ТЭЦ-2 под Тюменью: что происходит?

В Тюмени и Тюменском районе проходят учения МЧС. Практиковаться в тушении пожаров и умении ликвидировать другие чрезвычайные ситуации подразделения собрались в Антипино, п. Андреевском и на дороге недалеко от ТЭЦ-2. Работала специальная техника.