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Posted 12 сентября, 12:30

Published 12 сентября, 12:30

Modified 12 сентября, 12:30

Updated 12 сентября, 12:30

По Земле ударит облако плазмы. На Тюменскую область опустится магнитная буря

По Земле ударит облако плазмы. На Тюменскую область опустится магнитная буря

12 сентября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня на Тюменскую область обрушится геомагнитная буря, вызванная ударом облака солнечной плазмы. Прогноз сделан Лабораторией солнечной астрономии.

Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня вечером, 12 сентября, на наш регион опустится магнитная буря. Магнитосфера будет возбуждена и напряжена.

Когда до планеты дойдет плотное ядро облака, геомагнитная буря достигнет пика. Это произойдет глубокой ночью. Эксперты отмечают, что с вероятностью 70% буря достигнет уровней G1–G2. С вероятностью 15% — уровня G3 и выше.

График магнитных бурь на ближайшие дниГрафик магнитных бурь на ближайшие дни
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. График магнитных бурь на ближайшие дни

Завтра, 13 сентября, весь день будет бушевать магнитная буря. Что касается вспышечной активности, то она находится в красной зоне.

Сегодня на Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше, накануне 12 вспышек класса С и выше. Отметим, что среди сегодняшних вспышек была вспышка класса Х.

Ранее стал известен подробный прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на сентябрь 2024 года.

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Ранее «Наш город» писал о том, что небо над Тюменью озарило полярное сияние. Красивыми фотографиями делились местные жители.

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