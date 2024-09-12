По Земле ударит облако плазмы. На Тюменскую область опустится магнитная буря

Posted 12 сентября, 12:30
Published 12 сентября, 12:30
Modified 12 сентября, 12:30
Updated 12 сентября, 12:30
Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня вечером, 12 сентября, на наш регион опустится магнитная буря. Магнитосфера будет возбуждена и напряжена.
Когда до планеты дойдет плотное ядро облака, геомагнитная буря достигнет пика. Это произойдет глубокой ночью. Эксперты отмечают, что с вероятностью 70% буря достигнет уровней G1–G2. С вероятностью 15% — уровня G3 и выше.
Завтра, 13 сентября, весь день будет бушевать магнитная буря. Что касается вспышечной активности, то она находится в красной зоне.
Сегодня на Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше, накануне 12 вспышек класса С и выше. Отметим, что среди сегодняшних вспышек была вспышка класса Х.
Ранее стал известен подробный прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на сентябрь 2024 года.
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