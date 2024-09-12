Открытые окна и руки в мясорубке. Из-за чего или кого получают травмы тюменские дети?

Перечень санкций для родителей, которые не могут обеспечить безопасность ребенку достаточно широк — от административных штрафов до лишения свободы по уголовной статье. Как говорит юрист Григорий Ковалев, самая «легкая» статья для родителей — это 5.35 КоАП, предусматривающая за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По ней как раз и наказали тюменку за игры детей о окна. Есть и уголовные статьи за жестокое обращение и оставление в опасности, они могут обернуться лишением свободы.