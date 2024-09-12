Открытые окна и руки в мясорубке. Из-за чего или кого получают травмы тюменские дети?

Posted 12 сентября 2024, 06:12
Published 12 сентября 2024, 06:12
Modified 12 сентября 2024, 06:14
Updated 12 сентября 2024, 06:14
Недавно тюменцы сняли, как двое маленьких детей играют у открытого окна на четвертом этаже. Видеозапись мгновенно разлетелась по социальным сетям с комментариями соседей, сообщивших, что в этой квартире с детьми живут две молодые девушки и в течение часа дверь соседям они не открывали, что и стало поводом для обращения в органы опеки.
Общественность такую позицию неравнодушных соседей поддержала и яро осудила мать, которая не уследила за своими детьми. Дошло до того, что люди предлагали лишить ее родительских прав.
«Видимо дети ей не нужны. Блокираторы окон давно изобрели. Если не может обеспечить безопасность детям — пусть ими занимаются те, кто сможет сохранить им жизнь», — пишут тюменцы.
В итоге правоохранители все же пришли к матери и провели с ней профилактическую беседу и составили протокол по статье за не соблюдение родительских обязанностей. В полиции рассказали, что, по словам матери, она в момент, когда дети играли на подоконнике, прибиралась в квартире. Из ситуации сделали поучительный урок для родителей и призвали их устанавливать замки и блокираторы на окна.
Однако не всегда ситуацию удается разрешить до возникновения происшествия. В Тюмени растет число случаев детского травматизма. Так, например, за последний год произошло 10 случаев отравления детей бытовой химией, уксусом, тогда как год назад был только один подобный инцидент. Также в 12 раз выросло число случаев отравления медикаментами.
Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что чаще всего тюменские дети получают травмы или погибают из-за:
Горожане еще помнят жуткий инцидент и маленькой тюменкой, опустившей руку в работающую мясорубку и лишившуюся кисти. Во всех подобных случаях гнев обрушивается на родителей, часто люди требуют лишения родительских прав или лишения свободы за такие ошибки в присмотре за детьми. Но необходимо ли такое наказание?
Перечень санкций для родителей, которые не могут обеспечить безопасность ребенку достаточно широк — от административных штрафов до лишения свободы по уголовной статье. Как говорит юрист Григорий Ковалев, самая «легкая» статья для родителей — это 5.35 КоАП, предусматривающая за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По ней как раз и наказали тюменку за игры детей о окна. Есть и уголовные статьи за жестокое обращение и оставление в опасности, они могут обернуться лишением свободы.
«Уголовное дело обычно заводят лишь при получении серьезных травм или гибели. Но также „уголовка“ светит родителям которые намеренно причиняют вред детям. Разумеется это намерение нужно еще доказать», — объясняет специалист.
Однако так просто лишить родительских прав родителей не могут. Если есть на то основания, то сначала в правах ограничивают и за семьей наблюдают органы опеки. По словам Ковалева, судебная практика показывает, что лишают родительских прав обычно не хотя, надеясь на то, что ситуация в семье наладится. Ведь в противном случае малышу придется расти в детском доме.
Фельдшер скорой помощи Александр Азанов уже ни раз приезжал к тюменским детям, получившим травму. Мужчина убежден, что в 80% случаев причина произошедшего — невнимательность родителей.
«Детей оставляют с закипающим чайником на „детской высоте“. В открытых и доступных местах хранятся медикаменты, которые детки тянут в рот. Большинства происшествий можно было бы избежать, если бы родители были ответственнее и приложили большие усилия к созданию безопасной среды», — говорит Азанов.
Однако преподаватель школы успешного родительства Елена Гаврикова встала на защиту родителей. Она указывает, что ото всех бед уберечь ребенка нельзя. Более того, излишняя и гиперболизированная забота о безопасности ребенка может ему даже навредить.
«Это непростая тема, которую нельзя оценить однозначно. Иногда можно принять все рекомендуемые меры, а ребенок научится снимать блокираторы, затычки и доставать туда, куда не следует. Ребятишки очень проворны и нельзя защитить их от всего на свете, хотя мамы и папы, конечно, очень хотят этого. Порою создание „стерильных“ условий для ребенка как раз провоцирует его тягу к опасным ситуациям, а потому не стоит перегибать палку и, например, запрещать ребенку трогать песок, потому что там, якобы, много микробов. И до такого доходит!», — говорит эксперт.
О том, что даже самые ответственные родители могут допустить случаи детского травматизма говорит и врач-педиатр Ирина Рудакова. За свою практику она повидала десятки случаев, когда дети оказались проворнее родителей. Например, пока мама была в уборной, ее 5-летний сын притащил из ванны детскую лесенку и поставил ее к кухонному гарнитуру, где закипала вода в кастрюле. Уже через секунду кастрюля была опрокинута. Благо вода еще не кипела и обошлось без серьезных ожогов.
«И я видела этих родителей с ужасом в глазах, разочаровавшихся в себе. А беда часть в том, сто у нас тема трудностей родительства табуирована. Считается, что все сразу должны знать, как правильно заботиться о ребенке. Но это не так. Иногда случаются происшествия, в которых родитель не виноват. Это просто несчастные случаи», — уверена Рудакова.
Однако специалисты, защищающие родителей, указывают, что в каждом частном случае должна проводиться полноценная проверка, так как все же встречаются, как безответственные родители, так и мамы и папы нарочно подвергающие детей опасности.
Размышляя о том, как можно было бы минимизировать случаи детского травматизма, которые возникают по случайности, эксперты сочли хорошей идеей создание «чемоданчика безопасности», который могли бы выдавать родителям в роддоме, где также проводили бы краткий курс по базовым навыкам обеспечения безопасности. Эту идею предложил рассмотреть педагог крупной онлайн-школы для родителей Никита Корнелюк.
«Многие родители не знают о том, когда ребенок уже может сам открыть окно и о том, что в раннем возрасте он может снять и блокиратор. И таких факторов очень много. Эти знания должны даваться бесплатно, как и базовые средства обеспечения безопасности», — говорит Корнелюк.
Тюменские медики также заметили тенденцию к снижению осведомленности родителей в вопросах оказания первой помощи детям и организации безопасного пространства. Также эксперты выступают против лишения прав родителей в случаях, когда происшествия возникли по независящим от взрослого причине. И вдобавок специалисты уверены в том, что нужно бороться с травлей в социальных сетях, которая дополнительно табуирует тему сложностей родительства.
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