На НРФ «Регионы» выступят более 120 экспертов

Posted 12 сентября, 14:41
Published 12 сентября, 14:41
Modified 12 сентября, 14:41
Updated 12 сентября, 14:41
Портал tagilcity.ru сообщает, что в рамках мероприятия более 120 экспертов расскажут, как нужно выстраивать агентский бизнес, работать с культурой регионов и привлекать новых клиентов в современных условиях. Информационными партнерами НРФ «Регионы» стали медиахолдинг 1MI и сетевое издание «ТагилСити».
Спикеры форума являются амбассадорами Ассоциации коммуникационных агентств России и представляют различные регионы страны. Они покажут свой взгляд на развитие локального рынка рекламы. Гости мероприятия также смогут увидеть презентацию индустриальных региональных продуктов АКАР, рейтинг рекламных агентств и трендов в регионах.
Одной из зон интересов ассоциации является изучение проблемы кадрового голода. В современных условиях бизнес требует всё большего количества сотрудников со специальными навыками, поэтому тема их поиска и удержания становится невероятно актуальной.
На НРФ «Регионы» также будет отдельная сессия, посвященная инструментам для малого и среднего бизнеса. Спикеры мероприятия расскажут, как бизнесмены и самозанятые могут продвигать свое дело в диджитале и классических медиа.
Завершится деловая программа рекламного форума торжественной церемонией награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы.
Более подробно ознакомиться с деловой программой форума и составом участников можно на сайте мероприятия.