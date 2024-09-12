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Posted 12 сентября, 14:41

Published 12 сентября, 14:41

Modified 12 сентября, 14:42

Updated 12 сентября, 14:42

Какой знак зодиака всегда говорит правду?

Какой знак зодиака всегда говорит правду?

12 сентября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Многие люди способны лгать по различным причинам: чтобы избежать конфликтов, сохранить лицо или защитить себя и близких. Однако астролог Кэрол Старр утверждает, что существует один знак зодиака, который всегда остается верен своим принципам.

По мнению Старр, наиболее честным знаком зодиака, который никогда не притворяется и всегда говорит правду, является Телец, пишет newia.ru.

Хотя астролог также признает честность Стрельцов, Телец отличается тем, что не умеет скрывать свои мысли так, как это делает Стрелец. Это связано с тем, что Телец — фиксированный знак, которому трудно адаптироваться к изменениям. Поэтому неудивительно, что Тельцы не любят врать, ведь ложь для них равнозначна измене самим себе.

Кроме того, Телец — земной знак, который предпочитает реальность мечтам. Они не склонны к фантазиям и не увлекаются духовными поисками. Им нужны только факты, поэтому их честность так очевидна.

Астролог добавила, что Тельцы стремятся к спокойствию и зачастую избегают конфликтов, а ложь может привести к недопониманию и разрушению отношений.

Понимая последствия обмана, Телец предпочитает избегать возможных проблем, что и побуждает его говорить правду.

#Общество#Астрология#Все материалы авторов
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