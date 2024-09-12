Какой знак зодиака всегда говорит правду?

Хотя астролог также признает честность Стрельцов, Телец отличается тем, что не умеет скрывать свои мысли так, как это делает Стрелец. Это связано с тем, что Телец — фиксированный знак, которому трудно адаптироваться к изменениям. Поэтому неудивительно, что Тельцы не любят врать, ведь ложь для них равнозначна измене самим себе.