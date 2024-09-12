Экс-заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» крупно оштрафовали за взятки

Posted 12 сентября, 12:56
Published 12 сентября, 12:56
Modified 12 сентября, 12:58
Updated 12 сентября, 12:58
Работая в руководстве компании, он вместе с другими сотрудниками получал деньги от подрядных организаций, которые затем гарантированно проходили конкурсные процедуры и заключали договоры, а в случае нарушений избегали ответственности за них.
Как отмечает прокуратура Тюмени, размер взяток превысил 25 миллионов рублей.
Подсудимого оштрафовали на 5 миллионов рублей с рассрочкой на 5 лет, лишили права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах, сроком на 5 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о миллионной взятке таможеннику. Так мужчина из Казахстана пытался вернуть задержанный товар.