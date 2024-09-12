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Posted 12 сентября, 12:56

Published 12 сентября, 12:56

Modified 12 сентября, 12:58

Updated 12 сентября, 12:58

Экс-заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» крупно оштрафовали за взятки

Экс-заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» крупно оштрафовали за взятки

12 сентября 2024, 12:56
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области собрал доказательства, позволившие суду признать его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Работая в руководстве компании, он вместе с другими сотрудниками получал деньги от подрядных организаций, которые затем гарантированно проходили конкурсные процедуры и заключали договоры, а в случае нарушений избегали ответственности за них.

Как отмечает прокуратура Тюмени, размер взяток превысил 25 миллионов рублей.

Подсудимого оштрафовали на 5 миллионов рублей с рассрочкой на 5 лет, лишили права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах, сроком на 5 лет.

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Ранее «Наш город» сообщал о миллионной взятке таможеннику. Так мужчина из Казахстана пытался вернуть задержанный товар.

#Надежда Зеленина#Тюмень#Суд#Коррупция#Взятки#Приговор#Россети Тюмень
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