Экс-заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» крупно оштрафовали за взятки

Подсудимого оштрафовали на 5 миллионов рублей с рассрочкой на 5 лет, лишили права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах, сроком на 5 лет.