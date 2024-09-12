Бабье лето продолжается: в Тюмени потеплеет до +21

В Тюмени 12 сентября потеплеет до +21

На юге Тюменской области в четверг, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, туман в ночные часы. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+21, в ночные часы покажут +4…+9, местами вероятны заморозки до 0…-5. Скорость ветра составит 2-7 м/с.