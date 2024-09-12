Бабье лето продолжается: в Тюмени потеплеет до +21

Posted 12 сентября, 01:02
Published 12 сентября, 01:02
Modified 12 сентября, 01:02
Updated 12 сентября, 01:02
В Тюмени 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем термометры покажут +9…+19, ночью температура воздуха составит +8…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:02, закат в 19:05, продолжительность дня 13 часов 3 минуты.
В Тобольске 12 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем ожидается +8…+21, в ночные часы термометры покажут +7…+11. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:50, закат в 18:56, продолжительность дня 13 часов 6 минут.
В Ишиме 12 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +7…+19, ночью похолодает до +8….+12. Скорость ветра составит 3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:48, закат в 18:48, продолжительность дня 13 часов 0 минут.