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Posted 12 сентября, 01:02

Published 12 сентября, 01:02

Modified 12 сентября, 01:02

Updated 12 сентября, 01:02

В Тюмени 12 сентября потеплеет до +21

Бабье лето продолжается: в Тюмени потеплеет до +21

12 сентября 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 12 сентября потеплеет до +21

На юге Тюменской области в четверг, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, туман в ночные часы. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+21, в ночные часы покажут +4…+9, местами вероятны заморозки до 0…-5. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Тюмени 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем термометры покажут +9…+19, ночью температура воздуха составит +8…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:02, закат в 19:05, продолжительность дня 13 часов 3 минуты.

В Тобольске 12 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем ожидается +8…+21, в ночные часы термометры покажут +7…+11. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:50, закат в 18:56, продолжительность дня 13 часов 6 минут.

В Ишиме 12 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +7…+19, ночью похолодает до +8….+12. Скорость ветра составит 3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:48, закат в 18:48, продолжительность дня 13 часов 0 минут.

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