Posted 11 сентября, 15:05
Published 11 сентября, 15:05
Modified 11 сентября, 15:06
Updated 11 сентября, 15:06
Сергей Черёмин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, подчеркнул растущую роль БРИКС в установлении связей на уровне мегаполисов.
Черёмин также рассказал об успехах Москвы во внешнеэкономической деятельности. «Последние годы Москва демонстрирует большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества. Только взаимодействие с Китаем в прошлом году составило около 100 миллиардов долларов», — заявил он.
Говоря о поддержке бизнеса, Черёмин сообщил, что только в прошлом году более 900 предприятий из разряда малого и среднего бизнеса перешли в разряд больших компаний. По его словам, правительство предоставляет возможности обновления основных средств и беспрецедентные льготы в технополисах, технопарках и индустриальных кластерах.
Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты, отметил, что в создании многополярного мира БРИКС выполняет очень важную роль — объединяет страны, которые хотят проводить свою независимую экономическую и международную политику.
Платонов также рассказал о достижениях Москвы: «Москва возглавила рейтинг по человеческому потенциалу среди 100 мегаполисов БРИКС+. Ключевые сильные стороны российской столицы — это развитие научно-технической базы, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и государственная поддержка инноваций».
Мохаммед Альнуами, президент Торгово-промышленной палаты Рас-эль-Хаймы (ОАЭ), заявил, что ключевые задачи в рамках объединения БРИКС — это расширение торгового взаимодействия, улучшение бизнес-условий и создание возможностей для международного сотрудничества. Он назвал это прекрасной возможностью придать дополнительный импульс торговле и бизнесу.
Д-р Мехди Садеги, первый вице-президент Тегеранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства, выразил мнение, что БРИКС станет ключевым объединением в мировой экономике, которое в ближайшем времени будет более важным, чем «Большая семёрка» или Евросоюз, в отношении глобального ВВП.
Особое внимание было уделено сотрудничеству Москвы с Пекином. Черёмин сообщил о недавнем визите мэра Москвы Сергея Собянина в Пекин и подписании новой программы сотрудничества на 2024–2026 годы.
Хань Гэн, заместитель начальника Секретариата Народного Правительства города Пекин, заверил, что китайская столица готова к расширению сотрудничества. Он отметил, что Пекин активно расширяет взаимодействие и участвует в разнообразных программах обмена с городами стран БРИКС.
В заключение Хань Гэн выразил уверенность, что укрепление практического сотрудничества между городами является мощной движущей силой механизма БРИКС и что муниципальное взаимодействие непременно приведёт к блестящему будущему стран-участников.