VI Международный муниципальный форум БРИКС завершился в Москве

Говоря о поддержке бизнеса, Черёмин сообщил, что только в прошлом году более 900 предприятий из разряда малого и среднего бизнеса перешли в разряд больших компаний. По его словам, правительство предоставляет возможности обновления основных средств и беспрецедентные льготы в технополисах, технопарках и индустриальных кластерах.