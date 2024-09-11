В Тюменской области уменьшат число городов. Их останется всего четыре

Согласно официальным данным, численность населения Заводоуковска составляет 27 тысяч человек, Голышманово — 13 тысяч человек. Для сравнения в Тобольске проживает более 100 тысяч человек, в Ишиме — более 67,4 тысячи человек, в Ялуторовске — 38,8 тысячи человек, в Тюмени — 863 тысячи. Средняя плотность населения в России, по состоянию на 1 января 2024 года, составляла 8,53 чел./км².