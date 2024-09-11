В Тюменской области уменьшат число городов. Их останется всего четыре

Posted 11 сентября, 05:51
Published 11 сентября, 05:51
Modified 11 сентября, 05:53
Updated 11 сентября, 05:53
Голышманово и Заводоуковск могут лишить городского статуса. Дело в том, что данные населенные пункты не соответствуют ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
«Согласно пункту 3.3 части 1 статьи 11 Федерального закона N 131, в состав территории городского округа входят один или несколько городов и (или)иных городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых проживает не менее двух третей населения городского округа. На территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации», — указано в пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение в облдуму.
Согласно официальным данным, численность населения Заводоуковска составляет 27 тысяч человек, Голышманово — 13 тысяч человек. Для сравнения в Тобольске проживает более 100 тысяч человек, в Ишиме — более 67,4 тысячи человек, в Ялуторовске — 38,8 тысячи человек, в Тюмени — 863 тысячи. Средняя плотность населения в России, по состоянию на 1 января 2024 года, составляла 8,53 чел./км².
Если законопроект будет одобрен, Заводоуковск и Голышманово лишат статуса городов и будут наделены статусом муниципальных округов. Изменения не затронут состав органов местного самоуправления — их полномочия не будут прекращены досрочно.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не станет городом-миллионником в течение еще нескольких лет. Согласно предварительному прогнозу тюменских властей, к 2026 году численность населения областной столицы не превысит 900 тысяч человек.