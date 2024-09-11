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Posted 11 сентября, 05:51

Published 11 сентября, 05:51

Modified 11 сентября, 05:53

Updated 11 сентября, 05:53

В Тюменской области Заводоуковск и Голышманово могут лишить статуса городов

В Тюменской области уменьшат число городов. Их останется всего четыре

11 сентября 2024, 05:51
Фото: 1MI

В Тюменской области Заводоуковск и Голышманово могут лишить статуса городов

Законопроект об изменении статуса Голышманово и Заводоуковска рассмотрят сегодня депутаты Тюменской областной Думы на внеочередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Голышманово и Заводоуковск могут лишить городского статуса. Дело в том, что данные населенные пункты не соответствуют ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

«Согласно пункту 3.3 части 1 статьи 11 Федерального закона N 131, в состав территории городского округа входят один или несколько городов и (или)иных городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых проживает не менее двух третей населения городского округа. На территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации», — указано в пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение в облдуму.

Согласно официальным данным, численность населения Заводоуковска составляет 27 тысяч человек, Голышманово — 13 тысяч человек. Для сравнения в Тобольске проживает более 100 тысяч человек, в Ишиме — более 67,4 тысячи человек, в Ялуторовске — 38,8 тысячи человек, в Тюмени — 863 тысячи. Средняя плотность населения в России, по состоянию на 1 января 2024 года, составляла 8,53 чел./км².

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Если законопроект будет одобрен, Заводоуковск и Голышманово лишат статуса городов и будут наделены статусом муниципальных округов. Изменения не затронут состав органов местного самоуправления — их полномочия не будут прекращены досрочно.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не станет городом-миллионником в течение еще нескольких лет. Согласно предварительному прогнозу тюменских властей, к 2026 году численность населения областной столицы не превысит 900 тысяч человек.

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