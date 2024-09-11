Ученые продемонстрировали функции роботизированной ноги

Posted 11 сентября, 08:11
Published 11 сентября, 08:11
Modified 11 сентября, 08:11
Updated 11 сентября, 08:11
Нога, работающая на искусственных мышцах, энергоэффективнее, чем моторизованная. Первая способна выполнять высокие прыжки, быстрые движения и реагировать на препятствия без использования датчиков, сообщает newkhakasiya.online.
Искусственные мышцы, отвечающие за сгибание и разгибание, функционируют аналогично человеческим. Электрогидравлические приводы HASEL соединены со скелетом через сухожилия. Эти приводы представляют собой пластиковые пакеты, которые наполнены маслом и покрыты черным электродом.
Как пояснили разработчики, при подаче напряжения электроды притягиваются друг к другу из-за статического электричества. Это приводит к укорачиванию мешка, который выталкивает масло в нужном направлении. Компьютерный код определяет, какие мышцы должны сокращаться, а какие — растягиваться.
Для оценки энергоэффективности ученые измерили количество энергии, которое преобразуется в тепло. Потребление энергии ногой с искусственными мышцами не меняется во время движения. Нога, работающая на моторе, потребляет значительно больше энергии в согнутом состоянии. Этот момент является важным, поскольку роботам с последней системой требуется устройство для охлаждения.
На сегодняшний день нога с искусственными мышцами способна лишь прыгать по кругу. В будущем разработку можно будет адаптировать для роботов, питающихся от батарей. Тогда роботов можно будет использовать в качестве спасателей.