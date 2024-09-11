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Posted 11 сентября, 08:48

Published 11 сентября, 08:48

Modified 11 сентября, 08:50

Updated 11 сентября, 08:50

Тюменскому ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет

Тюменскому ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет

11 сентября 2024, 08:48
Фото: tg-канал Максима Афанасьева
Сюжет
Касается каждого
Вчера житель Тюмени Иван Иванович Попадьин отметил столетний юбилей. На торжестве выступил военный оркестр.

Иван Иванович ушел на фронт сразу после наступления совершеннолетия. Он воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в снятии блокады Ленинграда, служил в разведроте. Победу встретил в родном селе Борки Тамбовской области. С женой Лидией Даниловной юбиляр познакомился в сельхозтехникуме.

Иван Иванович жил и работал в Казахстане, а не так давно переехал в Тюмень к сыну. У Ивана Ивановича пятеро правнуков. Праздник получился большим, поздравить ветерана пришли и родственники, и депутаты, и школьники.

В своем Telegram-канале юбиляра поздравил глава Тюмени Максим Афанасьев.

«Для нас, внуков поколения Победителей, это важная дата. За плечами Ивана Ивановича большая трудовая жизнь. Он прошёл через все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет, восстанавливал сельское хозяйство страны. От всего сердца поздравляю нашего дорогого юбиляра!» — написал он.
Фото: tg-канал Максима Афанасьева.
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Ранее «Наш город» сообщал о начале реставрации реставрация памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны. В Тюмени началась подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#Надежда Зеленина#Касается каждого#Максим Афанасьев#Юбилей#Великая Отечественная война
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