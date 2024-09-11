Тюменскому ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет

Posted 11 сентября, 08:48
Published 11 сентября, 08:48
Modified 11 сентября, 08:50
Updated 11 сентября, 08:50
Иван Иванович ушел на фронт сразу после наступления совершеннолетия. Он воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в снятии блокады Ленинграда, служил в разведроте. Победу встретил в родном селе Борки Тамбовской области. С женой Лидией Даниловной юбиляр познакомился в сельхозтехникуме.
Иван Иванович жил и работал в Казахстане, а не так давно переехал в Тюмень к сыну. У Ивана Ивановича пятеро правнуков. Праздник получился большим, поздравить ветерана пришли и родственники, и депутаты, и школьники.
В своем Telegram-канале юбиляра поздравил глава Тюмени Максим Афанасьев.
«Для нас, внуков поколения Победителей, это важная дата. За плечами Ивана Ивановича большая трудовая жизнь. Он прошёл через все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет, восстанавливал сельское хозяйство страны. От всего сердца поздравляю нашего дорогого юбиляра!» — написал он.
Ранее «Наш город» сообщал о начале реставрации реставрация памятника учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны. В Тюмени началась подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.