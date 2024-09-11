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Posted 11 сентября, 10:58

Published 11 сентября, 10:58

Modified 11 сентября, 11:00

Updated 11 сентября, 11:00

Тюмень и Краснодар свяжет скоростная трасса

Тюмень и Краснодар свяжет скоростная трасса

11 сентября 2024, 10:58
Фото: 1MI
Из Сибири на юг России можно будет добраться за 27 часов. Магистраль называется «Юго-Западная хорда».

О том, как будет реализовываться проект, рассказал в недавнем интервью Вячеслав Петушенко, председатель правления «Автодора».

Трасса из 4-6 полос, начавшись в Тюмени, пройдет через Екатеринбург, Казань до примыкания к обходу Тольятти, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и соединится с дальним обходом Краснодара.

Для «Юго-Западной хорды» планируется построить почти тысячу двести километров новых автодорог и модернизировать участки существующих трасс. Предварительные подсчеты показывают, что на ЮЗХ понадобится 1,7 трлн рублей.

ЮЗХ обсуждается компанией уже несколько лет, однако строки начала строительства до сих пор неизвестны.

Транспортная и финансовая модели уже разработаны.

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Ранее «Наш город» писал, что через Тюмень пройдет трасса Санкт-Петербург — Владивосток. Об это сообщил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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#Надежда Зеленина#Россия#Скоростная трасса#Краснодар
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