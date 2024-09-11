Тюмень и Краснодар свяжет скоростная трасса

Posted 11 сентября, 10:58
Published 11 сентября, 10:58
Modified 11 сентября, 11:00
Updated 11 сентября, 11:00
О том, как будет реализовываться проект, рассказал в недавнем интервью Вячеслав Петушенко, председатель правления «Автодора».
Трасса из 4-6 полос, начавшись в Тюмени, пройдет через Екатеринбург, Казань до примыкания к обходу Тольятти, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и соединится с дальним обходом Краснодара.
Для «Юго-Западной хорды» планируется построить почти тысячу двести километров новых автодорог и модернизировать участки существующих трасс. Предварительные подсчеты показывают, что на ЮЗХ понадобится 1,7 трлн рублей.
ЮЗХ обсуждается компанией уже несколько лет, однако строки начала строительства до сих пор неизвестны.
Транспортная и финансовая модели уже разработаны.
Ранее «Наш город» писал, что через Тюмень пройдет трасса Санкт-Петербург — Владивосток. Об это сообщил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.