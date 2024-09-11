Менеджмент Росбанка и Т-Банка объявил слияние. Что это даст клиентам банков?

Председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский отметил, что создание единой структуры через присоединение Росбанка в качестве филиала является наиболее целесообразным и прозрачным путем, который обеспечит быстрое увеличение акционерной стоимости бизнеса. В результате этого объединения Росбанк станет одной из пяти ведущих кредитных организаций в России по основным показателям, включая объем розничного кредитования и привлеченные средства от населения.