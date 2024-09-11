Менеджмент Росбанка и Т-Банка объявил слияние. Что это даст клиентам банков?

Posted 11 сентября, 16:51
Published 11 сентября, 16:51
Modified 11 сентября, 16:51
Updated 11 сентября, 16:51
Перед тем, как было принято окончательное решение, рассматривались различные варианты интеграции. Стратегия включает сохранение брендов: Росбанк будет обслуживать крупных и средних корпоративных клиентов, а L’Hermitage станет брендом для сегмента приватного банковского обслуживания. При этом все действующие обязательства по договорам, заключенным ранее Росбанком, останутся в силе, пишет regnum.ru.
По мнению руководства, объединение позволит максимально использовать потенциал обеих банковских организаций, расширить линейку продуктов для клиентов и сократить расходы на обслуживание текущих и разработку новых информационных технологий.
После объединения новый банк займет пятое место по средствам населения (2,7 трлн рублей) и четвертое — по кредитному портфелю физических лиц (более 2 трлн рублей). Общий капитал объединенного банка превысит 500 млрд рублей.
Председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский отметил, что создание единой структуры через присоединение Росбанка в качестве филиала является наиболее целесообразным и прозрачным путем, который обеспечит быстрое увеличение акционерной стоимости бизнеса. В результате этого объединения Росбанк станет одной из пяти ведущих кредитных организаций в России по основным показателям, включая объем розничного кредитования и привлеченные средства от населения.
По словам председателя правления Росбанка Николая Сидорова, объединение в формате филиала с Т-Банком было принято менеджментом обеих кредитных организаций как самый оптимальный, быстрый и прозрачный способ интеграции.
«Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу», — сказал он.
Вопрос о слиянии будет рассмотрен на заседаниях советов директоров Т-Банка и Росбанка 13 сентября 2024 года. Окончательное решение примут акционеры — компания МКПАО «ТКС Холдинг» и держатели акций Росбанка. Завершение процесса интеграции запланировано на I квартал 2025 года после получения соответствующих согласований от регулирующих органов.
Этим летом крупнейший неконтролирующий акционер «ТКС Холдинга», «Интеррос» Владимира Потанина, выразил поддержку инициативе по объединению.