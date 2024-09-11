Мечети быть? Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде

Posted 11 сентября, 08:47
Published 11 сентября, 08:47
Modified 11 сентября, 08:49
Updated 11 сентября, 08:49
В Омске состоялось заседание, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба тюменской администрации на постановление Арбитражного суда Тюменской области. Ранее местный суд признал неправомерным отказ властей бесплатно передать в пользование мусульманской организации «Крынкуль» здание бывшей школы №52 в Казарово, которое уже определили под библиотеку.
В 8-м кассационном суде власти пытались отменить это решение, однако в удовлетворении требования омские судьи отказали.
Ранее сам «Крынкуль» прошел ни один суд, чтобы доказать, что имеет право на помещение. Изначально и тюменский суд был на стороне администрации, но мусульманская организация дошла до Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, который обязал пересмотреть дело в Тюмени, после чего было вынесено решение в пользу «Крынкуля».
«Сейчас и администрация может обратиться в тот же суд Западно-Сибирского округа. А если и там откажет, то можно пойти еще выше — и так до Верховного суда. Он может поставить точку в этом деле», — рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков.
Отметим, что последнее действующее решение суда обязывает администрацию Тюмени пересмотреть заявление «Крынкуля» о получении в собственность здания бывшей казарновской школы. Аргументы, которые ранее служили основанием для отказа, сейчас признаны недействительными.
Ранее «Наш город» рассказывал об истории противостояния городской администрации и «Крынкуля», а также о том, какие доказательства предоставляли стороны в суде, чтобы утвердить свое право на имущество.