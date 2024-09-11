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Posted 11 сентября, 08:47

Published 11 сентября, 08:47

Modified 11 сентября, 08:49

Updated 11 сентября, 08:49

Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде.

Мечети быть? Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде

11 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде.

Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Администрация Тюмени пыталась в оспорить решение местного суда в восьмом арбитражном апелляционном суде Омска. Ранее в Тюмени отказ властей в предоставлении мусульманам здания, определенного под библиотеку, признали необоснованным.

В Омске состоялось заседание, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба тюменской администрации на постановление Арбитражного суда Тюменской области. Ранее местный суд признал неправомерным отказ властей бесплатно передать в пользование мусульманской организации «Крынкуль» здание бывшей школы №52 в Казарово, которое уже определили под библиотеку.

В 8-м кассационном суде власти пытались отменить это решение, однако в удовлетворении требования омские судьи отказали.

Решение Восьмого арбитражного апелляционного суда.Решение Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Фото: Скриншот kad.arbitr.ru. Решение Восьмого арбитражного апелляционного суда.

Ранее сам «Крынкуль» прошел ни один суд, чтобы доказать, что имеет право на помещение. Изначально и тюменский суд был на стороне администрации, но мусульманская организация дошла до Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, который обязал пересмотреть дело в Тюмени, после чего было вынесено решение в пользу «Крынкуля».

«Сейчас и администрация может обратиться в тот же суд Западно-Сибирского округа. А если и там откажет, то можно пойти еще выше — и так до Верховного суда. Он может поставить точку в этом деле», — рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков.

Отметим, что последнее действующее решение суда обязывает администрацию Тюмени пересмотреть заявление «Крынкуля» о получении в собственность здания бывшей казарновской школы. Аргументы, которые ранее служили основанием для отказа, сейчас признаны недействительными.

Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки
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Ранее «Наш город» рассказывал об истории противостояния городской администрации и «Крынкуля», а также о том, какие доказательства предоставляли стороны в суде, чтобы утвердить свое право на имущество.

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