Мечети быть? Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде

Ранее сам «Крынкуль» прошел ни один суд, чтобы доказать, что имеет право на помещение. Изначально и тюменский суд был на стороне администрации, но мусульманская организация дошла до Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, который обязал пересмотреть дело в Тюмени, после чего было вынесено решение в пользу «Крынкуля».