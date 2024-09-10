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Умные часы названы самым популярным гаджетом для детей в новом учебному году

Умные часы названы самым популярным гаджетом для детей в новом учебному году

10 сентября 2024, 11:15
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» . erid: LjN8KXqdB
Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые приобретают тюменские родители к школе.

В преддверии школьного сезона у родителей в Тюменской области традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учебы. Так, в августе 2024 года спрос на умные часы был более чем в 1,8 раза выше, чем в июле. Половину из них покупали в последние 10 дней месяца. В среднем за 7-10 дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников. При этом после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года. Взрослые приобретали гаджеты, ориентируясь на советы экспертов, учителей и пожелания самих школьников, о чем свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Примечательно, что в период подготовки к школе спрос на умные часы взлетает уже несколько лет подряд. Например, в августе их приобретали на 85% чаще, чем в июле. Это один из самых высоких показателей среди регионов страны. Родители также покупали и другие полезные гаджеты для детей. Спрос на колонки вырос на 44% по сравнению с прошлым месяцем, а на ноутбуки — в два раза.

В целом по России в последние 10 дней августа суммарно было продано почти 40% всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. За последнюю неделю лета было реализовано 30% умных колонок, 20% смарт-часов и более трети детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа был довольно равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12% покупок.

Канун 1 сентября — всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе. Мы следим за спросом и оперативно реагируем на запросы наших клиентов. Сейчас в наших салонах действуют акции на смарт-часы: например, при покупке детских моделей покупатель получает в подарок пауэрбанк или 3 месяца бесплатной связи, а также подписку на онлайн-кинотеатр START, — пояснил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Россия#Образование#Школа#Гаджеты#Продажи#Родители#Ноутбуки#Связь#Yota#Часы#Эксперты
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