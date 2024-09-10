Умные часы названы самым популярным гаджетом для детей в новом учебному году

В преддверии школьного сезона у родителей в Тюменской области традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учебы. Так, в августе 2024 года спрос на умные часы был более чем в 1,8 раза выше, чем в июле. Половину из них покупали в последние 10 дней месяца. В среднем за 7-10 дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников. При этом после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года. Взрослые приобретали гаджеты, ориентируясь на советы экспертов, учителей и пожелания самих школьников, о чем свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota.