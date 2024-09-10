Погибнет урожай: в Тюменской области ожидаются заморозки до -5

В Тюменской области 10 сентября ожидаются заморозки до -5

На юге Тюменской области во вторник, 10 сентября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. В дневные часы на юге региона воздух прогреется до +15…+20, ночью столбики термометров опустятся до +4…+9, местами ожидаются заморозки до 0…-5, туман.