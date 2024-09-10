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В Тюменской области 10 сентября ожидаются заморозки до -5

Погибнет урожай: в Тюменской области ожидаются заморозки до -5

10 сентября 2024, 01:03

В Тюменской области 10 сентября ожидаются заморозки до -5

На юге Тюменской области во вторник, 10 сентября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. В дневные часы на юге региона воздух прогреется до +15…+20, ночью столбики термометров опустятся до +4…+9, местами ожидаются заморозки до 0…-5, туман.

В Тюмени 10 сентября, ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +8…+16, в темное время суток ожидается похолодание до +5…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:58, закат в 19:11, продолжительность дня 13 часов 13 минут.

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В Тобольске 10 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем термометры покажут +5…+15, ночью опустятся до +8…+5. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:46, закат в 19:01, продолжительность дня 13 часов 15 минут.

В Ишиме 10 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +7…+16, ночью ожидается похолодание до +2….+9. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:44, закат в 18:54, продолжительность дня 13 часов 10 минут.

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