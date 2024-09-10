Новый проблемный микрорайон в Тюмени спасут от подтопления

Администрация Тюмени ежегодно закладывает средства на развитие системы ливневой канализации. И вот, очередь дошла до района Плеханова. В проект городского бюджета на 2025 год внесено предложение о финансировании разработки проектной документации на устройство ливневой канализации с врезкой в центральную сеть и установкой насосной станции.