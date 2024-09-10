Новый проблемный микрорайон в Тюмени спасут от подтопления

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Проблема требует решения не один год. После сильного ливня 30 июня для ликвидации последствий подтопления была вызвана спецтехника МЧС.
Администрация Тюмени ежегодно закладывает средства на развитие системы ливневой канализации. И вот, очередь дошла до района Плеханова. В проект городского бюджета на 2025 год внесено предложение о финансировании разработки проектной документации на устройство ливневой канализации с врезкой в центральную сеть и установкой насосной станции.
Новая канализация будет обустроена по улице Андрея Кореневского, от ЖК «Домашний» до улицы Московский тракт. Сейчас на улице А. Кореневского устраняются последствия провала коллектора сети водоотведения.
Ранее «Наш город» писал, что в открытую трубу провалилась девятилетняя девочка. Вина за происшествие была возложена на хозяйку земельного участка, на котором ребенок получил травму.