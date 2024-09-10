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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

На Ямале дети бойцов СВО получат компенсации на обучение

На Ямале дети бойцов СВО получат компенсации на обучение

10 сентября 2024, 12:33
Фото: телеграм-канал Дмитрия Артюхова
Главное требование к студентам — отсутствие задолженностей.

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличили срок возмещения стоимости обучения студентам вузов и колледжей, чьи родители принимают участие в спецоперации. Ранее предоставление компенсирующей выплаты ограничивалось периодом нахождения родителя на СВО и плюс полгода после того, как он закончил службу. Теперь студенту возместят оплату с момента отправки родителя в зону спецоперации и до окончания обучения. Об этом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на встрече с участниками СВО и их родственниками попросила супруга военнослужащего Екатерина Пучкова.

— Важнейшая задача государства — поддержать близких наших защитников. Держим с семьями непрерывную связь и исходя из их потребностей корректируем ямальский комплекс мер поддержки. Важно, чтобы помощь была действительно рабочей и востребованной. Продлить частичную компенсацию стоимости обучения на весь срок обучения в вузе — просьба, озвученная на одной из летних встреч с военнослужащими и их семьями. Сейчас для детей участников СВО федеральным законодательством предусмотрена возможность поступления по квоте на бюджетные места. При этом в лучших вузах страны — большая конкуренция и, если ребенок хочет учиться, мы должны это поддержать, — рассказал глава округа.

Субсидия составляет 100% стоимости обучения в вузе, но не более 200 тысяч рублей в год. Получить выплату можно по итогам сессии или учебного года. Главное требование к студентам — отсутствие долгов. Кроме того, по окончании учебы нужно отработать в ЯНАО не менее трех лет. К слову, стоимость обучения в колледжах и техникумах — как государственных, так и частных, даже за пределами региона — компенсируется полностью за счет средств окружного бюджета.

Прием документов продлится до 30 сентября. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте департамента образования Ямала.

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