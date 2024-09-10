На Ямале дети бойцов СВО получат компенсации на обучение

Субсидия составляет 100% стоимости обучения в вузе, но не более 200 тысяч рублей в год. Получить выплату можно по итогам сессии или учебного года. Главное требование к студентам — отсутствие долгов. Кроме того, по окончании учебы нужно отработать в ЯНАО не менее трех лет. К слову, стоимость обучения в колледжах и техникумах — как государственных, так и частных, даже за пределами региона — компенсируется полностью за счет средств окружного бюджета.