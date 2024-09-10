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На Обходе Тюмени перекроют съезд с развязки

На Обходе Тюмени перекроют съезд с развязки

10 сентября 2024, 02:44
Фото: freepik.com
В Тюмени на два дня перекроют съезд с одной из рязвязок на Обходе Тюмени. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. На крайней правой полосе перед развязкой Московского тракта со стороны со стороны улицы Калинина планируют усилить основание и повысить прочность дорожного полотна.

Съезд перекроют с 11 по 12 сентября. Водителей просят заранее выбирать маршрут движения.

Ранее «Наш город» писал, что в одном из популярных тюменских пабликов в соцсетях развернулась активная дискуссия на тему работы общественного транспорта. Жители города указывали на слишком большие интервалы между автобусами и пропуски в расписании.

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