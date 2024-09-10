На Обходе Тюмени перекроют съезд с развязки

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
Ограничения связаны с проведением дорожных работ. На крайней правой полосе перед развязкой Московского тракта со стороны со стороны улицы Калинина планируют усилить основание и повысить прочность дорожного полотна.
Съезд перекроют с 11 по 12 сентября. Водителей просят заранее выбирать маршрут движения.
Ранее «Наш город» писал, что в одном из популярных тюменских пабликов в соцсетях развернулась активная дискуссия на тему работы общественного транспорта. Жители города указывали на слишком большие интервалы между автобусами и пропуски в расписании.