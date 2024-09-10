Геолог попробовала самую древнюю на планете воду в момент ее обнаружения

Профессор Барбара Шервуд Лоллар отметила, что работающие с камнями геологи нередко могут пробовать на язык обнаруженные ими камни. Как и в случае с водой, дегустация помогает определить древность находки. Так, чем более соленой на вкус окажется вода, тем больше ей может быть лет. Однако эксперт предупреждает, что пить такую воду большими порциями не только небезопасно, но и неоправданно с точки зрения значимости представляющей научный интерес находки. Поэтому геолог только