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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Геолог попробовала самую древнюю на планете воду в момент ее обнаружения

10 сентября 2024, 16:58
В ходе геологической экспедиции в одной из шахт в Канаде удалось обнаружить самую древнюю воду на планете, которой более 2,6 миллиарда лет.

Как сообщает newkhakasiya.online, один из участников экспедиции решил попробовать воду на вкус. Такой поступок был больше продиктован научным интересом, чем просто любопытством.

Профессор Барбара Шервуд Лоллар отметила, что работающие с камнями геологи нередко могут пробовать на язык обнаруженные ими камни. Как и в случае с водой, дегустация помогает определить древность находки. Так, чем более соленой на вкус окажется вода, тем больше ей может быть лет. Однако эксперт предупреждает, что пить такую воду большими порциями не только небезопасно, но и неоправданно с точки зрения значимости представляющей научный интерес находки. Поэтому геолог только

окунула палец в воду и коснулась его кончиком языка.

Запретную воду она описала как очень горькую и соленую — на вкус в ней в разы больше соли, чем в морской воде. Помимо такого нехитрого эксперимента по определению возраста воды было проведено полноценное научное исследование, которое показало, что жизнедеятельность микробов в этой воде могла продолжаться миллиарды лет.

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