«Забастовка? Куда все пропали?» Тюменцы пожаловались на нехватку транспорта по утрам

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«Вчера вечером не приехали два разных маршрута по расписанию в сторону Московского. Оставалась только маршрутка, которую ожидала толпа людей. Пришлось добираться домой пешком, цены на такси были большие. Забастовка была или что? Куда все пропали?»
«55 маршрут единственный, который идет в центр с ДОКа, несколько раз автобус не выходит на линию утром, интервал в будни 20 минут в выходные 40 люди опаздывают на работу», — пишут возмущенные пользователи.
Как сообщили в официальной группе МКУ «Тюменьгортранс», по итогам мониторинга, проведенного на прошлой неделе, было принято решение запустить на маршруты 39 и 55 по одному автобусу особо большого класса.
Исследование зафиксировало почти все проблемы, высказанные подписчиками, однако, по мнению «Тюменьгортранс», они не носят системного характера. Отклонение от расписания в утренние часы связано с пробками на дорогах, а увеличение количества пассажиров — с началом учебного года.
Тем не менее, учреждение скорректировало графики движения автобусов в связи с сезонными изменениями и продолжает распределять автобусы на наиболее востребованные маршруты.