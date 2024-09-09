«Забастовка? Куда все пропали?» Тюменцы пожаловались на нехватку транспорта по утрам

Исследование зафиксировало почти все проблемы, высказанные подписчиками, однако, по мнению «Тюменьгортранс», они не носят системного характера. Отклонение от расписания в утренние часы связано с пробками на дорогах, а увеличение количества пассажиров — с началом учебного года.