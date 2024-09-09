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В Тюмени резко взлетел спрос на 3D-визуализацию

В Тюмени резко взлетел спрос на 3D-визуализацию

9 сентября 2024, 13:00
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», рост спроса на услуги 3D-иллюстраторов и графических дизайнеров в августе этого года составил 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, за год спрос тюменцев на услуги 3D-визуализации (процесс создания трехмерных моделей и изображений объектов или пространств с помощью специализированного программного обеспечения) вырос на 136 процентов.

Важно, что услугой пользуются в разных сферах: архитектуре, дизайне интерьеров, рекламной индустрии. Предложение исполнителей в августе этого года увеличилось на 74%, отметили в «Авито».

Все чаще жители региона стали интересоваться услугами графических дизайнеров. Особенно это касается оформления веб-сайтов или качественных рекламных баннеров.

Спрос тюменцев на услуги графических дизайнеров в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 56%, а предложений на платформе стало больше на 85%.

Названы самые популярные услуги в августе 2024 года в Тюменской области
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18 процентов вырос спрос на уборку квартир и домовладений. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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