В Тюмени резко взлетел спрос на 3D-визуализацию

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Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, за год спрос тюменцев на услуги 3D-визуализации (процесс создания трехмерных моделей и изображений объектов или пространств с помощью специализированного программного обеспечения) вырос на 136 процентов.
Важно, что услугой пользуются в разных сферах: архитектуре, дизайне интерьеров, рекламной индустрии. Предложение исполнителей в августе этого года увеличилось на 74%, отметили в «Авито».
Все чаще жители региона стали интересоваться услугами графических дизайнеров. Особенно это касается оформления веб-сайтов или качественных рекламных баннеров.
Спрос тюменцев на услуги графических дизайнеров в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 56%, а предложений на платформе стало больше на 85%.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18 процентов вырос спрос на уборку квартир и домовладений. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.