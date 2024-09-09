В Тюмени мигранты устроили массовую драку, а в Тобольске сгорел автобус

В Тюмени простятся с Заслуженным артистом России, руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Его проводя в последний путь 12 сентября. Все актеры вспоминают знаменитого худрука с болью в сердце, для них он был не просто руководителем, а членом семьи и настоящим другом.