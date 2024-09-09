nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Тюмени мигранты устроили массовую драку, а в Тобольске сгорел автобус

В Тюмени мигранты устроили массовую драку, а в Тобольске сгорел автобус

9 сентября 2024, 13:11
Фото: 1MI
В Тюмени мигранты устроили массовую драку. Пострадали десятки человек. Полностью сгорел и автобус в тобольском детсаду.
Сюжет
Итоги

Массовое побоище

В Тюмени между мигрантами произошла массовая драка. Среди пострадавших — десятки человек. Началось все в одном из кафе в Гилевской роще. Также многие участники потасовки стреляли в воздух и не стеснялись применять подручные средства.

В пресс-службе УМВД по Тюмени отметили, что разборки между местными жителями произошли на бытовой почве.

Мигранты устроили массовое побоище в Тюмени. Участниками драки стали десятки человек
Узнать подробнее

Одни останки

В Тобольске на дороге в Александровском саду сгорел автобус. Как рассказали очевидцы, скорее всего, выгорел автобус, принадлежащий городским дорожным службам.

Однако от транспорта не осталось вообще ничего, кроме остова. Во время ЧП никто не пострадал.

Выгорел полностью: в тобольском саду сгорел автобус
Узнать подробнее

Тюмень — Омск теперь доступнее

Тюмень и Омск свяжет скоростная электричка. Первый рейс состоится 15 декабря. Приедет транспорт из Екатеринбурга в Омск вечером, ближе к восьми часам.

Стоимость билета, а также обратный маршрут пока неизвестны. Самая длительная остановка будет в Тюмени — 15 минут, на остальных станциях стоянка не превысит 2 минут.

Скоростная электричка соединит Тюмень и Омск
Узнать подробнее

Бросил на дороге

В Тюмени произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Lada и Hyundai — водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестка.

Известно, что пострадала от столкновения 14-летняя девочка и 9-летний мальчик, но он отделался испугом. Перед тем как скрыться с места, виновник ДТП высадил детей и ушел в неизвестном направлении.

Машина виновника при этом не зарегистрирована в системе ГИБДД.

Посадил раненого ребенка у дерева, бросил авто и сбежал: в Тюмени ищут виновника ДТП
Узнать подробнее

Прощание с актером

В Тюмени простятся с Заслуженным артистом России, руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Его проводя в последний путь 12 сентября. Все актеры вспоминают знаменитого худрука с болью в сердце, для них он был не просто руководителем, а членом семьи и настоящим другом.

Я знал вас с самого детства. Вы приезжали театром в санаторий «Волна» с детскими спектаклями, и где-то дома до сих пор лежит ваш автограф. А потом я и сам стал актером театра «Ангажемент» на 9 лет. Это было прекрасное время, спасибо вам за него. Только добрые воспоминания, — рассказал артист, Денис Рекало.
Читайте также:
В Тюмени выпадают из окон, обновят автобусный парк, а на трассе сгорела фураВ Тюмени подешевеет ОСАГО и подорожают проститутки в поисках ВИП-клиентовВ Тюмени призывают драться с мигрантами, ликвидируют рынки и скупают календари
#Александр Смирнов#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь
Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?
Сегодня, 05:56
«Забастовка? Куда все пропали?» Тюменцы пожаловались на нехватку транспорта по утрам
Сегодня, 12:15
В Тюмень привезли новые китайские автомобили российской сборки
Сегодня, 08:23
Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке
Сегодня, 07:09
Цены на обогреватели в Тюмени осенью могут вырасти в 5-6 раз
Сегодня, 05:28
Молодой боец СВО из Тобольска погиб в ДНР
Сегодня, 10:45