В Тюмени мигранты устроили массовую драку, а в Тобольске сгорел автобус

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Тюмени между мигрантами произошла массовая драка. Среди пострадавших — десятки человек. Началось все в одном из кафе в Гилевской роще. Также многие участники потасовки стреляли в воздух и не стеснялись применять подручные средства.
В пресс-службе УМВД по Тюмени отметили, что разборки между местными жителями произошли на бытовой почве.
В Тобольске на дороге в Александровском саду сгорел автобус. Как рассказали очевидцы, скорее всего, выгорел автобус, принадлежащий городским дорожным службам.
Однако от транспорта не осталось вообще ничего, кроме остова. Во время ЧП никто не пострадал.
Тюмень и Омск свяжет скоростная электричка. Первый рейс состоится 15 декабря. Приедет транспорт из Екатеринбурга в Омск вечером, ближе к восьми часам.
Стоимость билета, а также обратный маршрут пока неизвестны. Самая длительная остановка будет в Тюмени — 15 минут, на остальных станциях стоянка не превысит 2 минут.
В Тюмени произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Lada и Hyundai — водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестка.
Известно, что пострадала от столкновения 14-летняя девочка и 9-летний мальчик, но он отделался испугом. Перед тем как скрыться с места, виновник ДТП высадил детей и ушел в неизвестном направлении.
Машина виновника при этом не зарегистрирована в системе ГИБДД.
В Тюмени простятся с Заслуженным артистом России, руководителем театра «Ангажемент» Леонидом Окуневым. Его проводя в последний путь 12 сентября. Все актеры вспоминают знаменитого худрука с болью в сердце, для них он был не просто руководителем, а членом семьи и настоящим другом.
Я знал вас с самого детства. Вы приезжали театром в санаторий «Волна» с детскими спектаклями, и где-то дома до сих пор лежит ваш автограф. А потом я и сам стал актером театра «Ангажемент» на 9 лет. Это было прекрасное время, спасибо вам за него. Только добрые воспоминания, — рассказал артист, Денис Рекало.