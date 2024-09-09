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Уникальный гриб из Красной книги нашли под Тюменью

Уникальный гриб из Красной книги нашли под Тюменью

9 сентября 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
Неожиданный трофей принесла тюменцу тихая охота. Ему попался исключительно редкий гриб: Рогатик пестиковый (Clavariadelphus pistillaris). Он занесен в Красную книгу.
«Встретил каких-то внеземных грибов», — сообщил во «ВКонтакте» Ильдус Хамидулин.

Специалисты считают этот гриб условно съедобным. Рогатик можно встретить в самом начале осени в лиственных лесах. Он относится к видам, которые появляются один раз в три — пять лет. Краснокнижное растение охраняется территории памятника природы «Припышминские боры» в Тюменском районе. Также его находили недалеко от деревни Веселая Грива в Нижнетавдинском районе и в окрестностях Тюлешова Бора в Викуловском.

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Ранее «Наше Город» сообщал о другой находке: климакодоне северном.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Природа#Грибы#Красная книга#Рогатик пестиковый
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