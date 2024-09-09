Уникальный гриб из Красной книги нашли под Тюменью

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
«Встретил каких-то внеземных грибов», — сообщил во «ВКонтакте» Ильдус Хамидулин.
Специалисты считают этот гриб условно съедобным. Рогатик можно встретить в самом начале осени в лиственных лесах. Он относится к видам, которые появляются один раз в три — пять лет. Краснокнижное растение охраняется территории памятника природы «Припышминские боры» в Тюменском районе. Также его находили недалеко от деревни Веселая Грива в Нижнетавдинском районе и в окрестностях Тюлешова Бора в Викуловском.