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Два тюменских вуза вошли в сотню лучших в России

Тюменские вузы вошли в топ-100 лучших по России

9 сентября 2024, 06:46
Фото: 1MI

Два тюменских вуза вошли в сотню лучших в России

Два тюменских вуза вошли в сотню лучших высших учебных заведений России по мнению агентства RAEX-100. Всего в рейтинге представлены университеты из 29 регионов России.

Тюменский государственный университет расположился на 51 месте и улучшил свои позиции на 8 пунктов за год — в 2023 году вуз занимал 59 место рейтинга. Тюменский индустриальный университет в этом году, как и год назад, занял 83-е место.

Первое место рейтинга вузов RAEX-100 занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. На втором месте расположился Мгосударственный технический университет им. Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт. В Уральском федеральном округе лучшие результаты продемонстрировал Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Он занял 11 строчку рейтинга.

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При составлении рейтинга вузов учитывались такие показатели, как уровень научно-исследовательской деятельности, уровень востребованности выпускников работодателями, условия для получения качественного образования.

Ранее «Наш Город» писал, что две тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. В числе лучших оказались Тюменская гимназия ТюмГУ и Физико-математическая школа.

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