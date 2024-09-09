Тюменские вузы вошли в топ-100 лучших по России

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Тюменский государственный университет расположился на 51 месте и улучшил свои позиции на 8 пунктов за год — в 2023 году вуз занимал 59 место рейтинга. Тюменский индустриальный университет в этом году, как и год назад, занял 83-е место.
Первое место рейтинга вузов RAEX-100 занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. На втором месте расположился Мгосударственный технический университет им. Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт. В Уральском федеральном округе лучшие результаты продемонстрировал Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Он занял 11 строчку рейтинга.
При составлении рейтинга вузов учитывались такие показатели, как уровень научно-исследовательской деятельности, уровень востребованности выпускников работодателями, условия для получения качественного образования.
Ранее «Наш Город» писал, что две тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. В числе лучших оказались Тюменская гимназия ТюмГУ и Физико-математическая школа.