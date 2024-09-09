Скоростная электричка соединит Тюмень и Омск

Цена билета до Омска на поезде дальнего следования начинается с трех с небольшим тысяч рублей. Сколько будет стоит билет на электричку пока неизвестно. Также нет информации об обратном рейсе и классе поезда, который будет обслуживать маршрут. Сейчас из Екатринбурга в Тюмень пассажиры добираются на «Финисте».