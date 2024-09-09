Скоростная электричка соединит Тюмень и Омск

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:58
Поезд 812Е проследует через 20 остановок, включая Камышлов, Ишим, Называевскую и др. Самая длительная остановка будет в Тюмени — 15 минут, на остальных станциях стоянка не превысит 2 минут.
Цена билета до Омска на поезде дальнего следования начинается с трех с небольшим тысяч рублей. Сколько будет стоит билет на электричку пока неизвестно. Также нет информации об обратном рейсе и классе поезда, который будет обслуживать маршрут. Сейчас из Екатринбурга в Тюмень пассажиры добираются на «Финисте».
Ранее «Наше Город» сообщал о льготах для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Она начала действовать с 1 сентября.