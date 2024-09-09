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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Скоростная электричка соединит Тюмень и Омск

Скоростная электричка соединит Тюмень и Омск

9 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
В расписании РЖД появился маршурт Екатеринбург-Тюмень-Омск. Первый рейс состоится 15 декабря. Скоростная электричка выедет из Екатеринбурга в 6.45 утра и прибудет на вокзал Омск 1 в 19.45 вечера.

Поезд 812Е проследует через 20 остановок, включая Камышлов, Ишим, Называевскую и др. Самая длительная остановка будет в Тюмени — 15 минут, на остальных станциях стоянка не превысит 2 минут.

Цена билета до Омска на поезде дальнего следования начинается с трех с небольшим тысяч рублей. Сколько будет стоит билет на электричку пока неизвестно. Также нет информации об обратном рейсе и классе поезда, который будет обслуживать маршрут. Сейчас из Екатринбурга в Тюмень пассажиры добираются на «Финисте».

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Ранее «Наше Город» сообщал о льготах для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Она начала действовать с 1 сентября.

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