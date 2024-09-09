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В Тюмени виновник ДТП посадил пострадавшего ребенка у дерева и сбежал

Посадил раненого ребенка у дерева, бросил авто и сбежал: в Тюмени ищут виновника ДТП

9 сентября 2024, 07:51
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени виновник ДТП посадил пострадавшего ребенка у дерева и сбежал

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 7 сентября, около полуночи на улице 30 лет Победы. Столкнулись Lada и Hyundai — водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестка.
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Дети

В результате аварии травмы получила 14-летняя пассажирка Hyundai, 9-летний мальчик, ехавший в этой же машине, не пострадал. Водитель иномарки с места происшествия сбежал, бросив машину и предварительно высадив из нее детей. В настоящее время его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГАИ ТО

Известно, что виновник ДТП является знакомым матери одного из детей. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, в Госавтоинспекции не зарегистрирован.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Червишево 17-летний подросток на Lada сбил насмерть 46-летнего пешехода. В произошедшем ЧП разбирается прокуратура.

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