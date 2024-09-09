Посадил раненого ребенка у дерева, бросил авто и сбежал: в Тюмени ищут виновника ДТП

В результате аварии травмы получила 14-летняя пассажирка Hyundai, 9-летний мальчик, ехавший в этой же машине, не пострадал. Водитель иномарки с места происшествия сбежал, бросив машину и предварительно высадив из нее детей. В настоящее время его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.