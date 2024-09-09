nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Осужденный оштрафован за татуировку

Осужденный оштрафован за татуировку

9 сентября 2024, 05:05
Отбывающий наказание мужчина получил штраф за татуировку с символами «А.У.Е»*

Отбывающий наказание мужчина получил штраф за татуировку с символами «А.У.Е»*

Дело было рассмотрено Ишимским городским судом. Рисунок с символами экстремистской организации, согласно материалам, заключенный тюменской ИК-6 А.Шуйгап публично продемонстрировал в общественном месте. Проведенная культурологическая экспертиза доказала, что татуировка действительно похожа на изображения, используемые «А.У.Е»*. Правонарушение признано административным. А.Шуйгап заплатит штраф — 1000 рублей.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

* признана экстремистской организацией решением Верховного суда Российской Федерации, включена в перечень экстремистских организаций Министерством юстиции.

#Надежда Зеленина#Тюмень#Тюменская область#Штраф#Экстремистская организация#Правонарушение
Подпишитесь
Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные
6 сентября, 06:19
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
6 сентября, 03:45
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
6 сентября, 11:23
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
6 сентября, 05:59
Бабье лето все-таки будет? В Тюмени в выходные резко потеплеет
6 сентября, 07:11
Отбивался в одиночку. На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска
6 сентября, 12:15