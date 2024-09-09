Осужденный оштрафован за татуировку

Дело было рассмотрено Ишимским городским судом. Рисунок с символами экстремистской организации, согласно материалам, заключенный тюменской ИК-6 А.Шуйгап публично продемонстрировал в общественном месте. Проведенная культурологическая экспертиза доказала, что татуировка действительно похожа на изображения, используемые «А.У.Е»*. Правонарушение признано административным. А.Шуйгап заплатит штраф — 1000 рублей.