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Санатории Тюменской области за полгода заработали более 3 млрд рублей

Здравницы Тюменской области вошли в топ-3 санаториев России по росту доходов

7 сентября 2024, 10:26
Фото: 1MI

Санатории Тюменской области за полгода заработали более 3 млрд рублей

За полгода санатории региона увеличили выручку до 3 миллиардов 88 миллионов рублей и вошли в тройку лидеров по динамике роста доходов.

По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в этом году тюменские здравницы заработали на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В санаториях региона отдохнули и поправили свое здоровье более 688 тысяч человек. В среднем каждый отдыхающий потратил на путевку 45 тысяч рублей.

В целом российские санатории за полгода заработали 88,7 миллиарда рублей, что 15% больше, чем годом ранее. В лидеры вошли санатории Южного федерального округа с доходом 26,7 миллиарда рублей (+15,7%). На втором месте — здравницы Северного Кавказа, чей доход составил 19,9 миллиарда рублей (+18,8%), а на третьем — санатории Приволжского округа с 13,3 миллиарда рублей и ростом более 20%, что является лучшим показателем среди всех округов.

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Далее идут санатории Сибири (7,9 миллиарда рублей, +4,9%), Центрального округа (7,7 миллиарда рублей, +19,2%), Уральского округа (6 миллиардов рублей, +18,3%) и Северо-Западного округа (5,6 миллиарда рублей, +9,8%). Замыкают рейтинг санатории Дальнего Востока с доходом 1,5 миллиарда рублей и ростом более 13% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце июля открыли бизнес-отель AZIMUT. Новая гостиница на 125 номеров расположилась в районе улицы Камышинской.

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