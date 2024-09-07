Здравницы Тюменской области вошли в топ-3 санаториев России по росту доходов

По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в этом году тюменские здравницы заработали на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В санаториях региона отдохнули и поправили свое здоровье более 688 тысяч человек. В среднем каждый отдыхающий потратил на путевку 45 тысяч рублей.