Здравницы Тюменской области вошли в топ-3 санаториев России по росту доходов

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в этом году тюменские здравницы заработали на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В санаториях региона отдохнули и поправили свое здоровье более 688 тысяч человек. В среднем каждый отдыхающий потратил на путевку 45 тысяч рублей.
В целом российские санатории за полгода заработали 88,7 миллиарда рублей, что 15% больше, чем годом ранее. В лидеры вошли санатории Южного федерального округа с доходом 26,7 миллиарда рублей (+15,7%). На втором месте — здравницы Северного Кавказа, чей доход составил 19,9 миллиарда рублей (+18,8%), а на третьем — санатории Приволжского округа с 13,3 миллиарда рублей и ростом более 20%, что является лучшим показателем среди всех округов.
Далее идут санатории Сибири (7,9 миллиарда рублей, +4,9%), Центрального округа (7,7 миллиарда рублей, +19,2%), Уральского округа (6 миллиардов рублей, +18,3%) и Северо-Западного округа (5,6 миллиарда рублей, +9,8%). Замыкают рейтинг санатории Дальнего Востока с доходом 1,5 миллиарда рублей и ростом более 13% по сравнению с прошлым годом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце июля открыли бизнес-отель AZIMUT. Новая гостиница на 125 номеров расположилась в районе улицы Камышинской.