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Posted 6 сентября 2024, 11:54

Published 6 сентября 2024, 11:54

Modified 6 сентября 2024, 11:56

Updated 6 сентября 2024, 11:56

Внимание! В Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов

Внимание! В Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов

6 сентября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменской области ночью в воскресенье ожидаются заморозки до -5. Предупреждение опубликовано на официальном сайте регионального отделения Обь-Иртышского УГМС.

По информации регионального отделения Обь-Иртышского УГМС, ночью 7 сентября в Тюменской области ожидаются заморозки до -5 градусов.

— Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: ночью в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов. Период: с 00:00 до 08:00 7 сентября, — указано в сообщении на сайте.

Ночью на территории региона прогнозируется +7. Днем воздух прогреется до +17. Возможен кратковременный дождь, предупредили синоптики.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в выходные резко потеплеет. В воскресенье воздух в Тюменской области прогреется до +20 градусов.

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