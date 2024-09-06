Внимание! В Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов

Posted 6 сентября 2024, 11:54
Published 6 сентября 2024, 11:54
Modified 6 сентября 2024, 11:56
Updated 6 сентября 2024, 11:56
По информации регионального отделения Обь-Иртышского УГМС, ночью 7 сентября в Тюменской области ожидаются заморозки до -5 градусов.
— Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: ночью в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов. Период: с 00:00 до 08:00 7 сентября, — указано в сообщении на сайте.
Ночью на территории региона прогнозируется +7. Днем воздух прогреется до +17. Возможен кратковременный дождь, предупредили синоптики.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в выходные резко потеплеет. В воскресенье воздух в Тюменской области прогреется до +20 градусов.