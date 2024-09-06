В Тюмени выпадают из окон, обновят автобусный парк, а на трассе сгорела фура

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
За прошедшие сутки из окон многоэтажек выпало сразу два человека. Оба погибли на месте. Первый случай произошел на улице Широтная, с 19 этажа упал мужчина. Второй же — ночью на улице Пушкина, оба инцидента попали на видео, травмы у пострадавших были несовместимы с жизнью.
На автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся автомобиль. Судя по кадрам на видео, гореть начала фура с нефтепродуктами. Предполагается, что перед этим машина попала в ДТП, из-за чего все содержимое танкера разлилось и загорелось.
Для Тюмени закупят 225 новых автобусов. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Работать машины будут на газе, при этом поднимется и зарплата у водителей — их ждет прибавка до 85 тысяч рублей, а предприятиям, где водители хотят пройти обучение и получить категорию D и DE будет выплачиваться субсидия из городского бюджета.
В зоне СВО погиб тоболяк Алексей Елисеенко. Он ушел в зону СВО в 2023 году, до этого учился в рыбном техникуме Тобольска.
Отдал жизнь боец при выполнении боевой задачи. Он удерживал важную точку в одиночку, сражаясь с подступающими силами противника. Удержать оборону он смог, захватить аванпост ВСУ не смогли. Но вместо этого — разрушили его, закидав гранатами.
Благодаря подвигу бойца — на следующий день подошедшая резервная батарея смогла отбить точку и продвинуться вперед.
Уроженка Тобольска Инстасамка подставляет ведущего Стаса Ярушина под штраф в 25 миллионов. Дело в том, что до этого Зотеева судилась с ведущим из-за того, что он дал своей гостье Мие Бойко спеть композицию «За деньги да» за авторством Инстасамки. В результате она обратилась в суд, чтобы получить компенсацию в 2 миллиона и потребовала удалить выпуск шоу.
Ярушин подал апелляцию, но проиграл. Юристы Зотеевой сообщили, что Ярушин и до этого нарушал авторские права других артистов. Если они подадут иск — платить ведущему придется сразу всем.