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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Тюмени выпадают из окон, обновят автобусный парк, а на трассе сгорела фура

В Тюмени выпадают из окон, обновят автобусный парк, а на трассе сгорела фура

6 сентября 2024, 13:04
Фото: 1MI
Сегодня в Тюмени поделились неутешительной статистикой. Только за день в городе из окон многоэтажек выпало два человека. Также прямо на трассе загорелась фура, дым виден даже на выезде из города. А еще уроженка региона — Инстасамка продолжает душить коллег судебными исками.
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И камнем вниз…

За прошедшие сутки из окон многоэтажек выпало сразу два человека. Оба погибли на месте. Первый случай произошел на улице Широтная, с 19 этажа упал мужчина. Второй же — ночью на улице Пушкина, оба инцидента попали на видео, травмы у пострадавших были несовместимы с жизнью.

В Тюмени за сутки из окон выпали два человека. Оба они скончались
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Дым черный как смоль

На автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся автомобиль. Судя по кадрам на видео, гореть начала фура с нефтепродуктами. Предполагается, что перед этим машина попала в ДТП, из-за чего все содержимое танкера разлилось и загорелось.

Столб черного дыма. На «трассе смерти» в Тюменской области загорелось авто. ВИДЕО
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Обновление автопарка

Для Тюмени закупят 225 новых автобусов. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Работать машины будут на газе, при этом поднимется и зарплата у водителей — их ждет прибавка до 85 тысяч рублей, а предприятиям, где водители хотят пройти обучение и получить категорию D и DE будет выплачиваться субсидия из городского бюджета.

Автобусный парк в Тюмени обновят, а водителям повысят зарплату
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Один против всех

В зоне СВО погиб тоболяк Алексей Елисеенко. Он ушел в зону СВО в 2023 году, до этого учился в рыбном техникуме Тобольска.

Отдал жизнь боец при выполнении боевой задачи. Он удерживал важную точку в одиночку, сражаясь с подступающими силами противника. Удержать оборону он смог, захватить аванпост ВСУ не смогли. Но вместо этого — разрушили его, закидав гранатами.

Благодаря подвигу бойца — на следующий день подошедшая резервная батарея смогла отбить точку и продвинуться вперед.

Оборонялся в одиночку. На СВО погиб боец тоболяк-ученик рыбного техникума
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Звездные интриги

Уроженка Тобольска Инстасамка подставляет ведущего Стаса Ярушина под штраф в 25 миллионов. Дело в том, что до этого Зотеева судилась с ведущим из-за того, что он дал своей гостье Мие Бойко спеть композицию «За деньги да» за авторством Инстасамки. В результате она обратилась в суд, чтобы получить компенсацию в 2 миллиона и потребовала удалить выпуск шоу.

Ярушин подал апелляцию, но проиграл. Юристы Зотеевой сообщили, что Ярушин и до этого нарушал авторские права других артистов. Если они подадут иск — платить ведущему придется сразу всем.

Из-за суда с уроженкой Тобольска Инстасамкой Стас Ярушин может потерять 25 миллионов
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