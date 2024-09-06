В Тюмени выпадают из окон, обновят автобусный парк, а на трассе сгорела фура

Уроженка Тобольска Инстасамка подставляет ведущего Стаса Ярушина под штраф в 25 миллионов. Дело в том, что до этого Зотеева судилась с ведущим из-за того, что он дал своей гостье Мие Бойко спеть композицию «За деньги да» за авторством Инстасамки. В результате она обратилась в суд, чтобы получить компенсацию в 2 миллиона и потребовала удалить выпуск шоу.