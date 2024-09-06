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Тюменский студент проломил череп мужчине рядом с торговым центром

Тюменский студент проломил череп мужчине рядом с торговым центром

6 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI
Тюменский студент разбил голову мужчине рядом с торговым центром «Широтный» на одноименной улице. Об этом информирует УМВД по Тюменской области.

По информации УМВД по Тюменской области, жесткий инцидент случился накануне, 5 сентября. 36-летний тюменец находился рядом с ТЦ «Широтный» на одноименной улице. В это время к нему подошли два молодых человека. Они попросили у тюменца телефон, чтобы позвонить.

Когда мужчина в грубой форме отказал молодым людям, один из них ударил его рукой по голове. Мужчина упал на дорогу, получив травму черепа. 26-летний тюменец, набросившийся на пострадавшего, сбежал с места преступления. Травмированному мужчине помог товарищ виновного. Однако он тоже скрылся.

Пострадавшего увезли в медицинское учреждение. У него диагностирован перелом височной кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновного парня уже задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки. Участниками потасовки стали нетрезвые покупатели круглосуточного магазина.

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