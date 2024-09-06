Тюменский студент проломил череп мужчине рядом с торговым центром

По информации УМВД по Тюменской области, жесткий инцидент случился накануне, 5 сентября. 36-летний тюменец находился рядом с ТЦ «Широтный» на одноименной улице. В это время к нему подошли два молодых человека. Они попросили у тюменца телефон, чтобы позвонить.