Тюменский студент проломил череп мужчине рядом с торговым центром

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По информации УМВД по Тюменской области, жесткий инцидент случился накануне, 5 сентября. 36-летний тюменец находился рядом с ТЦ «Широтный» на одноименной улице. В это время к нему подошли два молодых человека. Они попросили у тюменца телефон, чтобы позвонить.
Когда мужчина в грубой форме отказал молодым людям, один из них ударил его рукой по голове. Мужчина упал на дорогу, получив травму черепа. 26-летний тюменец, набросившийся на пострадавшего, сбежал с места преступления. Травмированному мужчине помог товарищ виновного. Однако он тоже скрылся.
Пострадавшего увезли в медицинское учреждение. У него диагностирован перелом височной кости.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновного парня уже задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки. Участниками потасовки стали нетрезвые покупатели круглосуточного магазина.