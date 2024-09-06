Столб черного дыма. На «трассе смерти» в Тюменской области загорелось авто. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По информации очевидцев, машина загорелась на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
— Горит автомобиль в 10 километрах от села Ярково (если ехать со стороны Тобольска), — указано в сообщении очевидцев.
На опубликованном в сети видеоролике заметно, что в небе поднялся густой черный столб дыма. Проезжую часть всю перекрыло. О пострадавших в настоящее время ничего неизвестно.
— 123 километр трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. У водителя грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, в результате чего он не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение). Произошло возгорание топливного бака. Сгорела кабина автомобиля. Пострадавших нет, — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.