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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вспыхнул автомобиль

Столб черного дыма. На «трассе смерти» в Тюменской области загорелось авто. ВИДЕО

6 сентября 2024, 11:18
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вспыхнул автомобиль

На автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся автомобиль. Об этом в социальных сетях рассказали свидетели произошедшего.

По информации очевидцев, машина загорелась на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

— Горит автомобиль в 10 километрах от села Ярково (если ехать со стороны Тобольска), — указано в сообщении очевидцев.

На опубликованном в сети видеоролике заметно, что в небе поднялся густой черный столб дыма. Проезжую часть всю перекрыло. О пострадавших в настоящее время ничего неизвестно.

— 123 километр трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. У водителя грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, в результате чего он не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение). Произошло возгорание топливного бака. Сгорела кабина автомобиля. Пострадавших нет, — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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