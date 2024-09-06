РЭО объявил о начале регистрации на Российский экофорум

Программа молодежного дня включает пленарное заседание, сессии для обсуждения, лекции и мастер-классы, посвященные экологии и, в частности, созданию экологических центров. Основная тема пленарного заседания будет связана с оценкой пятилетнего процесса реформирования системы обращения с отходами в РФ. Деловая программа РЭФ-2024 будет опубликована позже, однако уже известно, что она будет содержать ряд актуальных тем, таких как экомониторинг, инвестиционные проекты, цифровизация и деятельность регоператоров, пишет 56orb.ru.