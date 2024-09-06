РЭО объявил о начале регистрации на Российский экофорум

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Все заинтересованные лица могут зарегистрироваться на официальном сайте форума, включая участников деловой программы, молодежного дня РЭФ и представителей СМИ.
Программа молодежного дня включает пленарное заседание, сессии для обсуждения, лекции и мастер-классы, посвященные экологии и, в частности, созданию экологических центров. Основная тема пленарного заседания будет связана с оценкой пятилетнего процесса реформирования системы обращения с отходами в РФ. Деловая программа РЭФ-2024 будет опубликована позже, однако уже известно, что она будет содержать ряд актуальных тем, таких как экомониторинг, инвестиционные проекты, цифровизация и деятельность регоператоров, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что Российский экологический форум является значимым событием в области обращения с отходами, которое направлено на освещение всех аспектов, связанных с развитием инфраструктуры в стране.
Он определил РЭФ как открытую платформу для обсуждения между участниками отрасли, смежных сфер, а также представителями бизнеса, государственных органов и общественности. Глава РЭО также отметил, что главной целью РЭФ-2024 является поиск эффективных решений для формирования комплексной системы обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла.
Российский экологический форум, являющийся местом встречи государственных служащих, отраслевых экспертов, предпринимателей и общественников, проводится в стране ежегодно начиная с 2021 года.