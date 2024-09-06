nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

РЭО объявил о начале регистрации на Российский экофорум

РЭО объявил о начале регистрации на Российский экофорум

6 сентября 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о старте регистрации на Российский экологический форум (РЭФ-2024), который состоится этой осенью в Московской области.

Все заинтересованные лица могут зарегистрироваться на официальном сайте форума, включая участников деловой программы, молодежного дня РЭФ и представителей СМИ.

Программа молодежного дня включает пленарное заседание, сессии для обсуждения, лекции и мастер-классы, посвященные экологии и, в частности, созданию экологических центров. Основная тема пленарного заседания будет связана с оценкой пятилетнего процесса реформирования системы обращения с отходами в РФ. Деловая программа РЭФ-2024 будет опубликована позже, однако уже известно, что она будет содержать ряд актуальных тем, таких как экомониторинг, инвестиционные проекты, цифровизация и деятельность регоператоров, пишет 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что Российский экологический форум является значимым событием в области обращения с отходами, которое направлено на освещение всех аспектов, связанных с развитием инфраструктуры в стране.

Он определил РЭФ как открытую платформу для обсуждения между участниками отрасли, смежных сфер, а также представителями бизнеса, государственных органов и общественности. Глава РЭО также отметил, что главной целью РЭФ-2024 является поиск эффективных решений для формирования комплексной системы обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла.

Российский экологический форум, являющийся местом встречи государственных служащих, отраслевых экспертов, предпринимателей и общественников, проводится в стране ежегодно начиная с 2021 года.

Подпишитесь
Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные
Сегодня, 06:19
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
Сегодня, 03:45
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
Сегодня, 11:23
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
Сегодня, 05:59
Бабье лето все-таки будет? В Тюмени в выходные резко потеплеет
Сегодня, 07:11
Отбивался в одиночку. На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска
Сегодня, 12:15