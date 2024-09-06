Подведены итоги прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Как сообщает vostokmedia.com, основной темой события 2024 года стала следующая: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». За организацию мероприятия отвечал Фонд Росконгресс.
На форум прибыли более семи тысяч человек из 75 государств и территорий, в том числе и из российских регионов. В их число вошло 1515 представителей российских и иностранных СМИ. Медиахолдинг 1MI в очередной выполнял роль информационного партнера форума.
По словам советника российского президента, ответсека организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антона Кобякова, мероприятие за свою 9-летнюю историю превратилось в важнейший институт национального развития. В рамках события прошло свыше 120 сессий и круглых столов, на которых побывало более 700 спикеров. На форуме удалось заключить порядка 300 соглашений на 5,5 триллиона рублей.
В рамках события были проведены встречи представителей деловых кругов РФ и стран АТР: возможности укрепления сотрудничества, реализации совместных проектов и инициатив обсуждались в рамках бизнес-диалогов «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия» и «Россия — Китай».
Также стоит упомянуть о таких мероприятиях форума, как Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, программа «Знание.Лекторий».
Молодежная программа Восточного экономического форума — 2024 прошла в обновленном формате. В ней принимали участие около 1000 человек. События Дня будущего помогли представителям молодежи проникнуться общим духом форума и задать интересующие их вопросы лидерам отечественного и иностранного бизнес-сообщества. В общей сложности было проведено более 20 мероприятий.
Важнейшим событием ВЭФ-2024 выступило пленарное заседание, в котором участвовали Владимир Путин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. В своем выступлении президент России коснулся перспектив развития Дальневосточного региона, укрепления сотрудничества с дружественными России государствами, проанализировал состояние глобальной экономики.