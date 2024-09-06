Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы

Posted 6 сентября 2024, 03:45
Published 6 сентября 2024, 03:45
Modified 6 сентября 2024, 10:32
Updated 6 сентября 2024, 10:32
Заболеваемость раком среди женщина увеличилась на 5,1%, среди мужчин — на 22,7%. Такие данные указаны в докладе департамента здравоохранения Тюменской области за 2023 год.
По данным ведомства, в структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями I место занимали злокачественные новообразования кожи (14,0%), II место — злокачественные новообразования молочной железы (10,5%), III место — злокачественные опухоли предстательной железы (9,8%).
На конец 2023 года по данным областного популяционного канцеррегистра, на диспансерном учете в Тюменской области состояло 45 тысяч 164 пациента со злокачественными новообразованиями (в 2022 году 42 тысячи 465 пациентов), что составило 1,9% населения.
Наибольшая заболеваемость злокачественными новообразованиями регистрируется в возрастном диапазоне 55-64 лет.
Доля онкобольных, умерших в течение года после установления диагноза составила 15,2%, что на 6,7% меньше чем в 2022 году. Видами онкологии с наиболее высокой смертностью стали рак трахеи, легких и бронхов (17%), молочной железы и желудка (8%), прямой и ободочной кишки (7%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области медики зарабатывают в среднем на 5 тысяч больше, чем их российские коллеги. По данным Росстата, средняя зарплата врачей в регионе превышает 126 тысяч рублей.