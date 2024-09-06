Глава управления Спецсвязи в Приволжье рассказал о перевозке ценных грузов

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Основная доля перевозок управления, по словам Логунова, это специальные отправления, корреспонденция и посылки, содержащие информацию государственной важности, пишет издание nnov.kp.ru -. Кроме того, управление занимается перевозкой музейных экспонатов, культурных и художественных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также денежных средств, ценных бумаг, медицинских средств, отправлений физических лиц и многого другого.
Логунов подчеркнул, что на сегодняшний день в России повышается уровень образования и культурного просвещения населения. Поэтому управление часто занимается транспортировкой объектов культурного наследия между регионами. По его словам, происходящие изменения касаются не столько запросов, сколько процесса перевозки. Сегодня для клиентов высокую важность имеют оперативность доставки по России, а также безопасность и сохранность грузов.
Спецсвязь также внедряет цифровые решения в активном режиме. Один из новых проектов — сервис «Защищенная сеть», обеспечивающий передачу конфиденциальной информации через зашифрованные каналы связи. Особенность данного проекта заключается в том, что он реализуется исключительно на оборудовании российского производства.
Логунов также отметил, что на данный момент кражи денежных средств с электронных счетов и мошеннические действия через взлом цифровых платформ, а также кибератаки стали распространенными явлениями. В этой связи информация, имеющая стратегическое значение для государства, должна передаваться и сохраняться только в бумажном формате. Он добавил, что именно на бумаге транспортируются бланки избирательной корреспонденции для выборов, экзаменационные материалы для государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях и другие ценные документы.
Глава кправления также поделился воспоминаниями об отправке необычных грузов. По его словам, Спецсвязь осуществляла доставку мумии мамонтенка Любы, вес которой составлял 4 тонны, кубка Дэвиса, картин Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи, а также скрипок Страдивари и Гварнери, изделий Фаберже и золотого оклада Казанской иконы, а также небольшого, но важного артефакта — волоса пророка Мухаммеда.
Для обеспечения безопасной доставки грузов разрабатываются специальные маршруты, а водители и фельдъегеря регулярно проходят тренировки по физической подготовке и стрельбе. Автомобили оснащены современными охранными системами, а усовершенствованная система мониторинга позволяет отслеживать передвижение экипажей на всем их пути.
Несмотря на развитие и производство беспилотников, они не применяются для перевозки секретной корреспонденции. Хотя не исключено, что в будущем роботы и БПЛА будут применяться для доставки стандартных грузов, но только как вспомогательные средства.