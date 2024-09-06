Глава управления Спецсвязи в Приволжье рассказал о перевозке ценных грузов

Логунов также отметил, что на данный момент кражи денежных средств с электронных счетов и мошеннические действия через взлом цифровых платформ, а также кибератаки стали распространенными явлениями. В этой связи информация, имеющая стратегическое значение для государства, должна передаваться и сохраняться только в бумажном формате. Он добавил, что именно на бумаге транспортируются бланки избирательной корреспонденции для выборов, экзаменационные материалы для государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях и другие ценные документы.