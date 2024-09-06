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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

На недобросовестных перевозчиков обратила внимания федеральная прокуратура

Довозились. На недобросовестных Тюменских перевозчиков обратила внимание прокуратура

6 сентября 2024, 11:42
Фото: 1MI

На недобросовестных перевозчиков обратила внимания федеральная прокуратура

Проблема с некоторыми перевозчиками, которые плохо исполняют свои обязанности, кажется, начала решаться. На ситуацию обратила внимание прокуратура по УрФО.
Сюжет
Автобус

Информацию передает пресс-служба ведомства. Дело в том, что прокуратуре по Тюмени уже сообщали о том, что на маршрутах города постоянно заполнены автобусы, а еще они уходят с задержкой.

После проверок выяснилось, что несколько маршрутов совершили 71 задержку в отправке рейсов на маршруты.

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Перевозчикам прокуроры уже вынесли предупреждение о недопустимости такого режима поездок. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что автобусный парк в Тюмени обновят, а водителям повысят зарплату.

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#Александр Смирнов#Прокуратура#Автобус#Автобусы
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