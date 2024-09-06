Довозились. На недобросовестных Тюменских перевозчиков обратила внимание прокуратура

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Информацию передает пресс-служба ведомства. Дело в том, что прокуратуре по Тюмени уже сообщали о том, что на маршрутах города постоянно заполнены автобусы, а еще они уходят с задержкой.
После проверок выяснилось, что несколько маршрутов совершили 71 задержку в отправке рейсов на маршруты.
Перевозчикам прокуроры уже вынесли предупреждение о недопустимости такого режима поездок. Ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее сообщалось, что автобусный парк в Тюмени обновят, а водителям повысят зарплату.