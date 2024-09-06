Буцаев: В Волгограде появилась круглосуточная экостанция по РСО

Примечательно, что каждая открытая РЭО экологическая станция имеет особенности. Так, в Волгограде гостей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения водоемов. Территория вокруг пункта благоустроена с использованием плитки, которая на 30% состоит из вторсырья. При этом весь пластик был собран на экостанции в Волжском. В целом в плитку переработали больше тысячи килограммов пластиковых отходов.