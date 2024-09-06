Буцаев: В Волгограде появилась круглосуточная экостанция по РСО

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Как сообщил в связи с этим гендиректор РЭО Денис Буцаев, в компании довольны тем, что в регионе столько неравнодушных жителей, которые занимаются сортировкой отходов, а также тем, что в области имеются социально ответственные компании, поддерживающие создание комплексной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом информируют «Новости Волгограда».
Интерес горожан к пункту в Волжском заметно превзошел ожидания компании-инициатора, поэтому здесь пришли к выводу о необходимости масштабировать проект.
Примечательно, что каждая открытая РЭО экологическая станция имеет особенности. Так, в Волгограде гостей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения водоемов. Территория вокруг пункта благоустроена с использованием плитки, которая на 30% состоит из вторсырья. При этом весь пластик был собран на экостанции в Волжском. В целом в плитку переработали больше тысячи килограммов пластиковых отходов.
Обе экостанции оборудованы солнечными панелями, снижающими на 70% потребление энергии из невозобновляемых ресурсов.
Как рассказал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов, формирование удобных современных пунктов приема вторичных ресурсов можно считать важным шагом не только в развитии инфраструктуры по обращению с отходами, но и в популяризации культуры раздельного сбора отходов, без которой будет нелегко достичь высоких показателей переработки.
Теперь жители могут круглосуточно приносить на переработку картон, макулатуру, металл, алюминиевую, HDPE- и PET-тару, полипропилен, бытовую технику и текстиль.
В 2024 году РЭО выпустил альбом лучших практик, состоящий из двух частей, где рассказывается о пунктах сбора вторичного сырья в российских городах.