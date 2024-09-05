Значит, война! Как интернет-провайдеры борются с властями за работу Ютуба

Вроде бы, против борьбы с замедлением главный регулятор сетей связи страны — Роскомнадзор. Он же — главный регулятор. Все это, конечно, здорово и весело. Но вот только РКН тоже не особо торопится с тем, чтобы сформулировать на законодательном уровне, что он запрещает и что он замедляет. Вся эта история с замедлением хостинга буквально шита белыми нитками, поскольку нет ни одного закона или распоряжения о Ютубе, которое подразумевает его блокировку или замедление.