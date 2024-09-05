Значит, война! Как интернет-провайдеры борются с властями за работу Ютуба

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Этот же факт развязал руки интернет-провайдерам. Они нашли способ побороться с блокировками и предоставлять пользователям возможность смотреть видео без проблем. И это очень не понравилось российским властям.
Но с другой стороны, какие претензии? Youtube — не экстремистская платформа, в список иноагентов компания Гугл не включена, а значит, нет никаких законных оснований на то, чтобы поставщики интернета боролись с замедлениями. В конце концов, недовольства и жалобы получают именно они, а не народные избранники.
Вроде бы, против борьбы с замедлением главный регулятор сетей связи страны — Роскомнадзор. Он же — главный регулятор. Все это, конечно, здорово и весело. Но вот только РКН тоже не особо торопится с тем, чтобы сформулировать на законодательном уровне, что он запрещает и что он замедляет. Вся эта история с замедлением хостинга буквально шита белыми нитками, поскольку нет ни одного закона или распоряжения о Ютубе, которое подразумевает его блокировку или замедление.
Более того, РКН еще и явно решил повоевать с российскими провайдерами. Согласно документам, которые получают поставщики связи, за влияние на трафик им угрожают лишением лицензии. Вот такой вот практически армейский приказ. Прекратить — или конец.
У нас в ассоциации (интернет-провайдеров) 130 членов. Многие из них получили такие письма. РКН без суда и следствия, несмотря на то что у нас правовое государство, президент имеет юридическое образование, некоторые работники РКН также, говорят: аннулируем, и все. А в статье 39 Федерального закона о связи от 07.07.2003 таких оснований вообще нет. Просто так нельзя аннулировать лицензию, — рассказали представители провайдеров порталу «Новые Известия».
Законных оснований для отзыва лицензии у РКН немного, но при желании, они могут это сделать. Например, недавно поставщикам начали приходить письма, где прямо указаны пункты из закона «О связи» от 4 августа 2023 г. N 473-ФЗ. Пунктов там много, от бюрократических моментов до неоказания услуги. Но, при этом ни одного пункта, связанного с тем, что провайдер влияет на качество связи.
И самое интересное, что борьба за ютуб — именно борьба за качество связи. Ведь опять же — замедляют его без законных на то оснований.
Что же касается перспектив, то многие эксперты уже ожидают, что вслед за ютубом перестанут нормально работать западные мессенджеры, в частности «Whatsapp». Он то принадлежит экстремистской организации Meta, значит, разобраться с мессенджером будет куда проще.
Некоторые аналитики уверены, что падение западных сервисов знаменует собой «Зарю Чебурнета». Точно такого же, как в КНДР и Китае.
Ранее сообщалось о том, что блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета.