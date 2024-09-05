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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 13:01

Тюменский бизнесмен подарил супруге часы за полмиллиона рублей

Вписалось в эстетику. Тюменский бизнесмен подарил супруге часы за полмиллиона рублей

5 сентября 2024, 11:05
Фото: 1MI

Тюменский бизнесмен подарил супруге часы за полмиллиона рублей

Тюменский бизнесмен Илья Пискулин решил подарить своей супруге дорогой подарок. Модель Яна Добровольская получила от мужа французские часы. Мало того, что новые такие почти не купить — так еще и стоят они полмиллиона рублей.
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Подарок

Подарком модель Яна Добровольская поделилась в своих социальных сетях. Часы от бренда Cartier. В этой модели таки часы стоят полмиллиона рублей. При этом, на официальном сайте их нет в наличии, купить их можно только с рук у предыдущих владельцев.

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Как написала модель, эти часы «идеально вписываются в ее эстетику».

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