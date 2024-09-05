Вписалось в эстетику. Тюменский бизнесмен подарил супруге часы за полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Подарком модель Яна Добровольская поделилась в своих социальных сетях. Часы от бренда Cartier. В этой модели таки часы стоят полмиллиона рублей. При этом, на официальном сайте их нет в наличии, купить их можно только с рук у предыдущих владельцев.
Как написала модель, эти часы «идеально вписываются в ее эстетику».
Ранее сообщалось о том, что в тюменская школьница представит регион на всероссийском конкурсе красоты.