В Тюмени задержали девушку, которая нарушила правила дорожного движения 370 раз

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В региональном управлении ГАИ сообщили, что женщина-водитель нарушила правила дорожного движения 370 раз. При этом 203 штрафа не были оплачены.
— Большинство нарушений — превышение скорости, которые зафиксировали камеры на дорогах, — указано в сообщении ГИБДД по Тюменской области.
Выяснилось, что автомобиль был оформлен на жительницу другого города — Екатеринбурга. Сегодня, 5 сентября, машину остановили сотрудники ДПС. 35-летняя тюменка, которая сидела в авто, не смогла показать документы на транспортное средство.
Также выяснилось, что автомобиль этот куплен в кредит. И по этому кредиту тоже есть крупная задолженность. Судебные приставы наложили арест на машину.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.