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В Тюмени задержали девушку, которая нарушила правила дорожного движения 370 раз

В Тюмени задержали девушку, которая нарушила правила дорожного движения 370 раз

5 сентября 2024, 12:08
Фото: 1MI
По информации регионального управления Госавтоинспекции, водитель машины Volkswagen за полтора года 370 раз нарушила правила дорожного движения на тюменских дорогах.

В региональном управлении ГАИ сообщили, что женщина-водитель нарушила правила дорожного движения 370 раз. При этом 203 штрафа не были оплачены.

— Большинство нарушений — превышение скорости, которые зафиксировали камеры на дорогах, — указано в сообщении ГИБДД по Тюменской области.
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Выяснилось, что автомобиль был оформлен на жительницу другого города — Екатеринбурга. Сегодня, 5 сентября, машину остановили сотрудники ДПС. 35-летняя тюменка, которая сидела в авто, не смогла показать документы на транспортное средство.

Также выяснилось, что автомобиль этот куплен в кредит. И по этому кредиту тоже есть крупная задолженность. Судебные приставы наложили арест на машину.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок. Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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