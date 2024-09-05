В Тюмени подешевеет ОСАГО и подорожают проститутки в поисках ВИП-клиентов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Тюмени и Тюменской области может сократиться на 6% территориальный коэффициент для расчета ОСАГО. С такой инициативой выступил Центробанк России. Дело в том, что сам коэффициент высчитывается также на основе данных по аварийности и определенных рисков, связанных с трафиком, интенсивностью движения и другими факторами, которые могут произойти по случайности.
Согласно последним наблюдениям, в Тюмени эти риски снижаются, а значит завышать стоимость страховки нецелесообразно.
Грядущая автомагистраль из Санкт-Петербурга до Дальнего Востока пройдет через Тюмень. ОБ этом на Восточном Экономическом Форуме сообщил президент Владимир Путин.
Таким образом, Тюмень вошла в список городов, через которые пройдет автомагистраль Санкт-Петербург — Владивосток. Глава государства добавил, что также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово и Канска. Общая протяженность магистрали при этом составит 10 тысяч километров.
В Тюмени задержали жительницу Екатеринбурга, которая нарушила правила ПДД в Тюмени почти 400 раз. Большинство нарушений — превышение скорости, которые зафиксировали камеры на дорогах.
Задержали автоледи на улицах Тюмени, при проверке документов, предоставить женщина их не смогла. Авто у водительницы конфисковали. Теперь ей предстоит оплатить 350 тысяч рублей штрафов.
В зоне СВО погиб бывший охранник из Тюменской области. Игорь Вахов родом из другого региона — Свердловской области, однако последнее время работал именно в Тюмени. До этого закончил специальное училище по специальности электромонтер. На фронт попал в рамках мобилизации, перенес два ранения. Но все равно вернулся на фронт.
Погиб боец 17 августа.
Тюменские проститутки пытаются найти себе новых ВИП-клиентов. Об этом сообщают инсайдеры. Элитные представительницы древнейшей профессии пытаются узнать, где останавливаются гости энергетического форума и как они планируют проводить время. Как минимум, женщины хотят познакомиться с участниками, а дальше — смотреть по обстоятельствам.