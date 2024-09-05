В Тюмени подешевеет ОСАГО и подорожают проститутки в поисках ВИП-клиентов

В Тюмени и Тюменской области может сократиться на 6% территориальный коэффициент для расчета ОСАГО. С такой инициативой выступил Центробанк России. Дело в том, что сам коэффициент высчитывается также на основе данных по аварийности и определенных рисков, связанных с трафиком, интенсивностью движения и другими факторами, которые могут произойти по случайности.