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Компания Владимира Шевчика выкупила здание в Тюмени под бизнес-цент

В офисном здании в центре Тюмени откроют бизнес-центр

5 сентября 2024, 05:21
Фото: 2 ГИС

Компания Владимира Шевчика выкупила здание в Тюмени под бизнес-цент

Офисы по улице Ленина, 78, выкупила фирма «Деловой Дом», принадлежащая бизнесмену, гендиректору «Сибинтел-Холдинг» Владимиру Шевчику. Сумма сделки не разглашается.

По информации представителей «Сибинтел-Холдинга», покупка состоялась в июне 2024 года. В настоящее время ведется разработка концепции будущего бизнес-центра и благоустройства прилегающей территории. Информации о сроках выполнения работ нет.

«Компания Владимира Шевчика откроет в офисном здании на Ленина, 78, современный деловой дом, похожий на деловой дом „Дежнев“», — пояснили РБК Тюмень в «Сибинтел-Холдинг».

По иданным из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), у здания на Ленина, 78, имеется 12 собственников. Большая часть доли принадлежит ООО «Деловой Дом». Ранее, с 2014 по 2023 года, владельцем здания являлось ОАО «Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение „Тюменьагропромстрой“. В настоящее время общество ликвидировано.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом Н. Л. Панкратьева». Их проводит редевелоперская компания «Колесник». До конца года в историческом особняке откроют ресторан и винный бар.

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