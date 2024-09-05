В офисном здании в центре Тюмени откроют бизнес-центр

По иданным из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), у здания на Ленина, 78, имеется 12 собственников. Большая часть доли принадлежит ООО «Деловой Дом». Ранее, с 2014 по 2023 года, владельцем здания являлось ОАО «Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение „Тюменьагропромстрой“. В настоящее время общество ликвидировано.