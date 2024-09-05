В офисном здании в центре Тюмени откроют бизнес-центр

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
По информации представителей «Сибинтел-Холдинга», покупка состоялась в июне 2024 года. В настоящее время ведется разработка концепции будущего бизнес-центра и благоустройства прилегающей территории. Информации о сроках выполнения работ нет.
«Компания Владимира Шевчика откроет в офисном здании на Ленина, 78, современный деловой дом, похожий на деловой дом „Дежнев“», — пояснили РБК Тюмень в «Сибинтел-Холдинг».
По иданным из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), у здания на Ленина, 78, имеется 12 собственников. Большая часть доли принадлежит ООО «Деловой Дом». Ранее, с 2014 по 2023 года, владельцем здания являлось ОАО «Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение „Тюменьагропромстрой“. В настоящее время общество ликвидировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом Н. Л. Панкратьева». Их проводит редевелоперская компания «Колесник». До конца года в историческом особняке откроют ресторан и винный бар.